Google Maps'e Gelen Yeni Güncelleme ile Haritaları Anlamak Kolaylaşıyor

Google Maps, arazi türlerini birbirinden ayırmayı kolaylaştırmak için haritada gösterdiği renklerin sayısını artırdı!

Google Maps'te Arazilere Daha Fazla Renk Geldi
Sol: Eski görünüm, Sağ: Yeni görünüm

Google Maps, haritalarda arazi türünü anlayabilmeniz için renk kodlarını zenginleştiriyor.

Google'a göre yeni işlev, gideceğiniz yeri önceden ayrıntılarıyla dolaşmanıza izin veriyor. Firma, yüzeyler arasındaki farkı bilgisayar görüşü, uydu verisi gibi veriler üzerinde yaptığı analizlerle elde ettiğini söylüyor. Bunun ardından yüzeylere çeşitli renkler ekleniyor; örneğin ormanlar haritada daha koyu görüntüleniyor.

Dünya çapında tüm Maps kullanıcılarına kademeli olarak sunulan bu yeniliğin yanında, yaya olarak dolaşmaya yönelik sokak bilgilerine de yeni bir işlev geliyor. Yeni ayrıntılı görünüm, "kaldırımların, yaya geçitlerinin ve yaya adalarının" tam olarak nerede olduğunu bulmanıza yardımcı oluyor. Firmaya göre bu işlev, erişebilirlik işlevlerine ihtiyaç duyanlara yardımcı olacak. Bu işlev, önümüzdeki aylarda Londra, New York ve San Francisco'daki kullanıcılara sunulacak.

Google Maps'e yakın zamanda eklenen diğer işlevler arasında trafik lambaları ve yerleştirilmiş bisiklet paylaşım bilgileri var.

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