Google'ın Tarayıcısı Chrome'a "LiteVideos" İşlevi Geliyor

Google, tarayıcısı Chrome için, internetteki videoların daha az veri kullanmasını sağlayacak yeni LiteVideos seçeneği üzerinde çalışıyor.

Chrome'a LiteVideos İşlevi Geliyor

Google, internet üzerinden video izlerken veri tüketiminizi azaltacak bir seçenek üzerinde çalışıyor. LiteVideos ile hem veri kullanımının azaltılacağı, hem de performansın artacağı söyleniyor.

Şu an sadece Chrome'un Canary yapılarında bulunan işlevin bu sene tarayıcının kararlı sürümlerine gelmesi bekleniyor. Chromium bug tracker'a göre işlev, "medya yanıtlarını yavaşlatarak düşük bant genişliğini taklit ediyor, böylece MSE video yürütücüleri çözünürlüğü düşürüyor ve daha az veri kullanıyor". Yani Chrome, videoları düşük çözünürlükte yürütmeye zorluyor. Anlaşıldığı kadarıyla işlev, veriyi bir vekil sunucu üzerinden aktarmak gibi bir işlem yapmıyor, yani bu durumda gizlilik konusunda yeni endişelere yol açmayacak.

Veri tasarrufu daha çok telefon kullanıcılarının işine yarasa da, bu işlev Chrome'un tüm sürümlerine gelecek. Böylece Windows, macOS, Linux ve Chrome OS kullanıcıları, işlevden faydalanabilecekler. İşlevin iOS'a geleceğine dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Chrome 86'nın Canary yapısını kullananlar, chrome://flags altında LiteVideos seçeneğini aratıp, "Enable LiteVideos" ve "Force LiteVideos decision" seçeneğini etkin hale getirerek yeni işlevi deneyebilirler.

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