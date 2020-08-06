Google Nearby Share, Pixel'lere ve Bazı Samsung'lara Geldi Bile...

Google'ın bir süredir yolda olan yakın mesafede dosya paylaşım işlevi Nearby Share, bazı Google Pixel ve Samsung telefonlarına geldi.
Android kullanıcıları için Bluetooth üzerinden dosya paylaşmaya olanak tanıyan Nearby Share, temmuzun başında beta olarak yayınlanmıştı. Android 6 ve sonraki sürümlerde kullanılabilen işlevin diğer platformlara da geleceği ortaya çıkmıştı.
İşlev şu an bazı Pixel ve Samsung telefonlarına sunuluyor, ancak yakında daha fazla cihaza ulaşması bekleniyor. Rapora göre Chromebook'ların ise "önümüzdeki aylarda" işleve kavuşması bekleniyor.
Bluetooth Low Energy üzerinden çalışan işlev, internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor ve gerekirse (ve daha hızlıysa) Wi-Fi veya Wi-Fi hotspot üzerinden çalışabiliyor. İşlev, veriyi şifreli olarak aktarıyor ve kişi bilgileriniz gönderilmiyor veya bu bilgiler karşı taraftan alınmıyor. Nearby Share'i bazı kişilerinize veya tüm kişilerinize açmayı tercih edebiliyorsunuz.
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