Huawei Mate 40 Serisi Sızdı, Büyük Kamera Bloğu Şaşırttı

ABD'nin boykotuna ve Google'sız kalmasına rağmen yoluna tam gaz devam eden Huawei'nin yakında tanıtılması beklenen amiral gemileri Mate 40 Pro ve Mate 40'ın sızan çizimleri, geniş kamera bloğuyla dikkat çekti.

Huawei Mate 40 serisi sızdı

Huawei'nin telefon işi, ABD'nin uyguladığı yasağa rağmen hızla büyümeye devam ediyor. Çin merkezli firmanın yeni Mate amiral gemilerini yılın ikinci yarısında tanıtmayı tercih ettiğini biliyoruz. Şimdi ise firmanın beklenen Mate 40 serisinin görüntüleri, @OnLeaks sayesinde ortaya çıktı.

Huawei Mate 40 Pro'ya ait çizimler, telefonun "şelale" ekranla geleceğini ve ekran boyutunun 6,7 inç olacağını bir kez daha ileri sürüyor. Buna ek olarak, arka yüzde OnePlus 7T'dekine benzeyen geniş bir kamera bloğu gözleniyor. Mate 40 Pro'nun ön yüzündeki çentik, Mate 30'daki kızılötesi sensörlerini terk ederek çift kameraya yer veriyor. Şelale ekrana rağmen fiziksel ses düğmeleri ve güç düğmesi telefonun kenarındaki yerini koruyor.

9mm kalınlığında olması beklenen telefonun kamera özellikleri bilinmiyor, ancak resimlerde kameralardan birinin periskop lens olduğunu görüyoruz.

Mate 40'a ait çizimlerde ise Mate 40 Pro'nun sadece biraz küçülmüş bir modelini görüyoruz. Mate 40'ın 6,4 inç kavisli ekranla gelmesi bekleniyor.

Tüm ayrıntılarını hala bilmediğimiz Huawei Mate 40 serisinin eylül ve ekimde tanıtılması bekleniyor.

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