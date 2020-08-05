Huawei Mate 40 Serisi Sızdı, Büyük Kamera Bloğu Şaşırttı

ABD'nin boykotuna ve Google'sız kalmasına rağmen yoluna tam gaz devam eden Huawei'nin yakında tanıtılması beklenen amiral gemileri Mate 40 Pro ve Mate 40'ın sızan çizimleri, geniş kamera bloğuyla dikkat çekti.