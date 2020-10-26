Google, Önemli Bir Kullanıcı Kitlesine Sahip Olan Bu 3 Uygulamayı Yasakladı

Özellikle çocukların telefonlarına yüklediği popüler Android uygulamaları, Google tarafından kişisel verileri topladığı gerekçesi ile yasaklandı.

Google, bu 3 uygulamayı yasakladı

TechCrunch'ın haberine göre Google, Princess Salon, Number Coloring ve Cats & Cosplay uygulamalarını Google Play'den kaldırdı. Kullanıcı tabanı 20 milyona ulaşan bu uygulamaların kaldırılma gerekçesi ise çocuk haklarını ihlal etmesi ve kişisel verilerin izinsiz toplanması. International Digital Accountability Council (IDAC) uygulamaların Google'ın veri toplama politikalarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Rapora göre problem, uygulamaların kodunda değil, bu uygulamaları geliştirmek için kullanılan programlama platformlarından kaynaklanıyor.  

Uygulamaları hazırlarken, Android Kimliği ve Android Reklam Kimliği (AAID) bilgilerini topladığı bildirilen Unity, Appodeal ve Umeng kullanılmış. Bir uygulama AAID bilgisini Android kimliği de dahil olmak üzere diğer kalıcı verilerle birlikte gönderirse Google'ın gizlilik korumalarını ihlal etmesi ve kullanıcıları izlemek mümkün oluyor; bu da gençleri ve çocukları hedefleyen uygulamalar için önemli bir sorun teşkil ediyor. IDAC başkanı Quentin Palfrey, konseyin sonuç olarak ne kadar veri (eğer varsa) alındığını ölçüp ölçmediği konusunda bir bilgi vermedi.

Uygulamaların iOS sürümlerinde ise bilinen herhangi bir ihlal olmadığı açıklandı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 30 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV imkanı
A101 29 Ekim 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve tablet sürprizi
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Norm güncelleme nasıl yapılır? Norm güncelleme tarihleri belli oldu
Günün En çok Okunanları
Xiaomi'den, Kayan Ekranlı ve Katlanabilir Bir Akıllı Telefon mu Geliyor?
iPhone 12'nin Yeni Özelliği MagSafe Nedir, Hangi MagSafe Aksesuarları Var?
Ölünce Facebook Hesabı da Ölüyor mu?
Huawei, ABD Baskısı ve Koronavirüs Karşısında Zorlanıyor mu?
Koronavirüste maske takmak ne kadar önemli? Ağır çekim videoda gösterildi

 

 