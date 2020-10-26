Google, Önemli Bir Kullanıcı Kitlesine Sahip Olan Bu 3 Uygulamayı Yasakladı

TechCrunch'ın haberine göre Google, Princess Salon, Number Coloring ve Cats & Cosplay uygulamalarını Google Play'den kaldırdı. Kullanıcı tabanı 20 milyona ulaşan bu uygulamaların kaldırılma gerekçesi ise çocuk haklarını ihlal etmesi ve kişisel verilerin izinsiz toplanması. International Digital Accountability Council (IDAC) uygulamaların Google'ın veri toplama politikalarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Rapora göre problem, uygulamaların kodunda değil, bu uygulamaları geliştirmek için kullanılan programlama platformlarından kaynaklanıyor.
Uygulamaları hazırlarken, Android Kimliği ve Android Reklam Kimliği (AAID) bilgilerini topladığı bildirilen Unity, Appodeal ve Umeng kullanılmış. Bir uygulama AAID bilgisini Android kimliği de dahil olmak üzere diğer kalıcı verilerle birlikte gönderirse Google'ın gizlilik korumalarını ihlal etmesi ve kullanıcıları izlemek mümkün oluyor; bu da gençleri ve çocukları hedefleyen uygulamalar için önemli bir sorun teşkil ediyor. IDAC başkanı Quentin Palfrey, konseyin sonuç olarak ne kadar veri (eğer varsa) alındığını ölçüp ölçmediği konusunda bir bilgi vermedi.
Uygulamaların iOS sürümlerinde ise bilinen herhangi bir ihlal olmadığı açıklandı.
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