Google Pay, İki Benzer Hizmeti Birleştirecek
Google, Android Pay ve Google Wallet hizmetlerini Google Pay adı altında birleştirmeyi planlıyor.
- H. Hüseyin Öztürk
Google, Android Pay ve Google Wallet'in tamamen ayrı hizmetler olmasının gereksizliğini anladıktan sonra, bunları bir araya getiren yeni ödeme hizmeti Google Pay'i dağıtmaya başladı.
Şu an Andriod cihazlar için dağıtımına başlanan yeni uygulama, işlevsel olarak Android Pay'e çok benziyor ama biraz daha farklı bir görünüşe sahip. İki bölüme bölünmüş: Yakın zamanda yaptığınız tüm ödemeleri, yakındaki mağazaları ve alabileceğiniz ödülleri gösteren Home sayfası, bir de kredi, debit kartı bilgileriniz, teklifler ve ödül kartlarını saklayabildiğiniz Cards sayfası.
An itibariyle uygulama, Google Wallet'in para gönderme ve alma özelliğine sahip değil, ama görünüşe bakılırsa bu özellik sadece birkaç ay içerisinde ABD ve BK sürümlerine gelecek. Bu arada da Google, her ne sebeptense Google Wallet'in ismini değiştirerek Google Pay Send yaptı ve buradan ödeme gönderip almaya devam edebiliyorsunuz.
Yakın gelecekte, Google Pay'in tüm Google ürünlerine yayılması bekleniyor. Chrome olsun, Google Home olsun, bunların hepsinden Google hesabınızda kayıtlı kartları kullanmanız mümkün olacak.
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