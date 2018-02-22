Google Pay, İki Benzer Hizmeti Birleştirecek

Google, Android Pay ve Google Wallet hizmetlerini Google Pay adı altında birleştirmeyi planlıyor.

  • H. Hüseyin Öztürk
Google Pay, iki benzer hizmeti birleştirecek

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