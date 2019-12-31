Google Pixel 4a, Delikli Ekranıyla Sızdı

Pixel 4 ve Pixel 4XL'yi tanıtan Google, şimdi bu telefonların bütçe dostu sürümleri üzerinde çalışıyor. Bu telefonların tasarımlarını gösteren çizimler, daha önce Galaxy S11, Huawei P40 Pro gibi telefonları sızdıran @OnLeaks sayesinde internete sızdı.
Sızan çizimlerde Pixel 4a'nın ekranının sol üst köşesinde bir kamera deliği görünüyor. 5,6 inçlik Pixel 3a'ya karşılık olarak telefonun 5,7 veya 5,8 inç ekran boyutuyla geleceği söyleniyor. Buna karşın telefonun boyutları küçülen üst ve alt çerçeve sayesinde daha küçük.
Mat bir arka yüzeye sahip olan Pixel 4a, Pixel 4'teki gibi bir kamera çıkıntısıyla geliyor. Ancak arkadaki kamera sayısı Pixel 4'teki gibi iki değil, sadece bir. Bununla birlikte odaklanmaya yardımcı olacak sensörlerin kamerayla birlikte geleceği belirtiliyor. Pixel 4a'nın arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.
Telefonun USB-C portu altında, 3,5mm kulaklık girişi ise üstünde bulunuyor.
Pixel 4a'nın tam olarak hangi teknik özelliklerle geleceğine dair bir bilgi yok ancak cihaz, orta seviye Snapdragon 700, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla gelebilir. Pixel 4a'nın her sene genellikle mayısta yapılan Google IO 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.
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