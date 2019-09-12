Google Pixel 4'ten "Astronomik" Sızıntı

Google Pixel 4 bir kez daha sızdı. Ancak bu kez telefona özel hazırlanan "astrofotografi" modu ile beraber...

  • Ercan Uğurlu
Google Pixel 4'ten "Astronomik" Sızıntı

Pixel 4 sızıntıları gelmeye devam ederken, yeni ortaya çıkan video, telefonun özel bir astrofotografi modu olacağını gösteriyor. Bu videoya göre Pixel 4, fotoğraf meraklılarının daha önce bir akıllı telefonda yapamadıkları bir şeyi yapmalarına izin verebilir. Peki, bu astrofotografi modu ile ne yapılabilir?

Astrofotografi, astronomik nesnelerin, gök olaylarının ve gece gökyüzünün fotoğraflanabilmesi anlamına geliyor. Özellikle gece fotoğrafçılığını seven kullanıcıların ilgisini çekebilecek olan bu özellik ile Pixel 4'te detaylı yıldız fotoğrafçılığı yapılabilecek gibi görünse de, yine de bu özelliği telefonda görmeden önce o kadar da heyecana kapılmamak iyi olabilir. Zira yayınlanan videoda "yıldızları bile" yakalayacağınıza söz vermekten ötesi anlatılmıyor.

Pixel 4 leaked promo videoPixel 4 leaked promo video

Google'ın sızan Pixel 4 pazarlama videosunda yer alan astrofotografi modu, Google'ın Pixel'de gece görme işevine güç veren temel algoritmada önemli iyileştirmelerde bulunduğunu gösteriyor. Astrofotografide bazen kameranın deklanşörünü 20 saniye kadar açık tutmak gerekebiliyor. Elbette bu noktada sallantıyı da minimuma indirmek gerekiyor.

Bakalım... Pixel 4'ün bu bahsi geçen astrofotografi modunun nasıl çalışacağını bizler de oldukça merak ediyoruz. Öğrenmek için Pixel 4'ün çıkışını bekleyeceğiz.

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