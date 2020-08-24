Google Pixel 5, Büyük Bir Hayal Kırıklığı ile Sızdı

Google'ın bir sonraki telefonu Pixel 5 tasarım detaylarıyla sızdı. Ne yazık ki, telefonda, büyük merakla beklenen Project Soli donanımı olmayacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
Google Pixel 5 Tanıdık Bir Tasarım ile Sızdı!

Google'ın ekim ayında tanıtması beklenen Pixel  4 akıllı telefonu tasarım görüntüleriyle sızdı. 360 derece işlenmiş görüntüleriyle hemen aşağıdaki videoda görebileceğiniz Google Pixel 5, Pixel 4 serisi ile benzer tasarım dilini kullanıyor.

Görünüm itibariyle Google Pixel 4 ile büyük benzerlik gösteren Pixel 5, arkada 3 kameraya yer verirken, ön tarafta ise ekran içinde tek kamera bulunduracak. Telefonda Project Soli donanımı yer almayacak.

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Google Pixel 4 için Project Soli sayesinde ön kamera yolu ile jestler kullanarak telefonu kontrol etme yeteneği bulunduracağı söyleniyordu. Fakat ön kameradaki basit tasarım nedeniyle bunun yer almayacağını görebiliyoruz.

Arka yüzeyde bir parmak izi sensörü dikkati çekerken, telefonun diğer özellikleri de sızmış durumda. Telefonda 5.7 ila 5.8 inç büyüklüğünde ve 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekran yer alması beklenirken, telefonun boyutları da 144.7 x 70.4 x 8.1 mm olacak.

Snapdragon 765G işlemciden güç alacağı söylenen Pixel 5 için 5G desteği, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi özellikler de biliniyor.

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