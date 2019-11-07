Google'dan Play Points Ödül Programı

Google, bazı ülkelerdeki Android kullanıcıları için "Play Points" adında bir ödül programı başlattı. Program, Play Store üzerinden satın alınan uygulamalar, oyunlar, kitaplar ve filmler için kullanıcılara puan veriyor.
Kazanılan puanlar, oyun içi satın almalarda indirim olarak veya birkaç başka alanda kullanılabiliyor. Google, oyun içi ödül işlevi sunmak için geliştiricilerle ortak çalıştığını söylüyor. Puanlar, Google Play Kredisi almak için de kullanılabiliyor, böylece Play Store'dan dilediğinizi satın alabiliyorsunuz. İsterseniz, puanları kar amacı gütmeyen bir kuruma bağışlayabiliyorsunuz.
Katılması ücretsiz olan Play Points, önümüzdeki hafta içerisinde ABD, Japonya ve Güney Kore'deki kullanıcılara dağıtılacak.
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