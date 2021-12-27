Android 13 İle Telefonunuza Gelecek Yeni Özellikler Belli Olmaya Başladı!

Samsung, bazı kullanıcılar için bazı sorunlara neden oluyor gibi görünse de, Galaxy S21 serisi akıllı telefonları için Android 12'nin erken sürümünün güncellemesini getirdi. Eğer aranızda Galaxy S21 sahipleri varsa, telefonlarını kontrol ettiklerinde son güncelleme ile telefonlarının Android 12'ye güncellendiğini göreceklerdir. Öte yandan şimdilerde Android 13 üzerinde çalışılıyor ve bu işletim sistemi de çıktığında Samsung telefonlar da dahil olmak üzere pek çok markanın modeline yansıtılacak. Peki, Android 13'te Android 12'ye kıyasla ne gibi farklar olacak?
xda-developers Android 13'ün erken derlemesine bir kaynak vasıtasıyla erişmiş ve yeni sürümün ekran görüntülerini elde etmiş. Bu sayede Android 13 ile birlikte yakında çıkacak olan birkaç özelliği ve değişikliğe göz atabiliriz. İşte Android 13 ile gelecek birtakım yeni özellikler:
Android 13'te Uygulama Dilleri
Android, ilk günlerinden bu yana dil seçimi özelliğini sunuyor, ancak bu seçim çoğunlukla cihaz genelinde evrensel olarak uygulanıyor; yani cihazın genel dilini belirleyebilmenize olanak tanıyor. Yeni özellik ise, her uygulamanın dilini özelleştirebilme olanağı sağlayacak gibi görünüyor. Ayarlar > Sistem > Diller ve Giriş kısmından erişilebilecek gölümde, uygulamaları farklı dil desteği ile seçebileceğiz.
Bildirimler İçin Çalışma Zamanı İzni
Android'e yüklediğiniz her uygulama, cihazınıza otomatik olarak bildirim gönderme özelliğine sahip. Telefonlarımızdaki uygulama sayısı arttıkça bildirim sayısı da kuşkusuz artmış durumda. Sonuç olarak her uygulama telefonunuza bildirim göndermek istiyor ve bu da pek hoş bir durum olmuyor. Android'in yeni sürümünde, bildirim önemini belirleyebileceğiniz bir seçenek doğmuştu. Gelen bildirim sekmesinin üzerine tıkladığınızda açılan bu pencereden, bu uygulamadan bildirim alıp almama isteğinizi belirtebiliyorsunuz, ancak herkes bunu bilmiyor. Neyse ki Android 13 ile buna da el atılıyor.
Android 13 ile beraber bildirim izinleri konusunda yeni bir seçenek daha doğacak gibi görünüyor. Ayarlar > Gizlilik adımından erişilebilecek olan uygulama izinleri kısmında Bildirimler adında bir sekme açılacak ve böylece tüm uygulama bildirimleri için izinler tek bir ekrana bağlanacak.
Android Kaynak Ekonomisi Geliyor
Google, Android 13 ile beraber yeni bir özelliği daha devreye alacak gibi. The Android Resource Economy olarak geçen Android Kaynak Ekonomisi özelliği, cihazın enerji kullanımı yönetimine odaklanacak gibi görünüyor. Böylece cihazın mümkün mertebe daha yüksek pil tasarrufu yapması sağlanacak.
Android 13 ile beraber daha bunun gibi çok daha fazla yenilik gelmesini bekliyoruz. Daha fazla özellik belirdiğinde, yine gelişmeleri size aktaracağız.
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