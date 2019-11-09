Google'dan Play Store İçin Yeni Ortaklık

Google, Play Store'u zararlılardan korumak için ESET, Lookout ve Zimperium ile ortak çalıştığını ve App Defense Alliance adlı bir projeyi başlattığını duyurdu.
Firmaya göre yeni projenin hedefi, zararlı ve tehdit algılama motorlarını birleştirerek, uygulamalar üzerinde Play Store'da yayınlanmadan önce yapılan taramaları iyileştirmek. Play Store'a gönderilen uygulamalar, şu an Google çalışanları tarafından Bouncer adlı bir sistemle, ardından Google Play Protect tarafından taranıyor. Bu iki sistem, Play Store'a gönderilen binlerce zararlı Android uygulamasını algılayabiliyor.
Ancak bu sistemler kusursuz değiller ve zaman içinde birçok zararlı uygulama, yeni teknikler geliştirdi ve mağazaya sızmayı başardı. Bu tekniklerden bir tanesi, zararlı davranışlarını hemen sergilemeyip, bir süre normal uygulama gibi davranmak. App Defense Alliance, bu tür ve diğer tür zararlıları yakalamak için daha fazla kaynağa sahip olacak.
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