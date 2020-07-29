Yakında, Mars'ın Sesini İlk Kez Duyabileceğiz

NASA'nın Mars'a inecek olan Perseverance aracı, yakın bir gelecekte gezegenin sesini ilk kez duymamızı sağlayacak.

Yakında Mars'ın Sesini Duyabileceğiz

NASA'nın 30 Temmuz 2020'de Mars için yola çıkacak olan Perseverance'ı, bu yolculukta Hope ve Tianwen-1'in arasına katılacak

Keşif aracı Perseverance, gezegenin Jezero kraterine 18 Şubat 2021 tarihinde indiğinde etrafındaki jeolojik yapıyı inceleyecek ve gezegenin ne kadar yaşanabilir olduğuna dair değerlendirmelerde bulunacak.

Perseverance üzerindeki iki mikrofon, ilk kez aracın Mars'a iniş sesini ve ardından gezegenin seslerini kaydedecek. Bu sesler, araştırmacılar tarafından taşların yapısını anlamaktan aracın bakımına farklı alanlarda işe yarayacak. Ancak belki de en ilginci, Mars'ta nasıl bir ses olduğunu duymak olacak.

Mars'ın sesini kaydetmeye yönelik daha önceki girişimler başarısız olmuştu. Ses kayıtlarında sert rüzgarları mı, şimşekleri mi, yoksa tamamen ummadığımız bir şey mi duyacağımızı zaman gösterecek.

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