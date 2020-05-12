Google'dan Şaşırtan Hata: 1 Telefon Aldı, 10 Telefon Geldi

Google'ın müşterilerine zaman zaman yanlış kutular gönderebildiği biliniyor. Firma bu kez içerisinde 10 Pixel 4 bulunan bir paketi, internet üzerinden yalnızca bir Pixel 4 satın alan kullanıcıya gönderdi.
Reddit kullanıcısı u/timias55, internet üzerinden bir Pixel 4 64GB satın aldı ve bunun için 499 dolar ve vergi ödemesinde bulundu. timias55, kendisine FedEx tarafından getirilen kutudan 10 telefon çıkmasıyla şaşkına uğradı. ABD kanunlarına göre kullanıcı, böyle bir durumda kendine ait olmayan dokuz telefona sahip olabilirdi; bu durumda Google hiçbir şey yapamazdı. Ancak kendisine ait olmayan telefonları tutmayı düşünmeyen Reddit kullanıcısı, Google'ın müşteri hizmetlerine başvurarak sorunu bildirdi.
Durum karşısında Google müşteri desteği de şaşkına döndü ve paketin bir fotoğrafını görmek istedi. timias55'i birkaç kez bekleten Google müşteri hizmetleri, 48 saat sonra bir FedEx izleme fişi gönderdi. Ancak izleme fişinde sadece sekiz telefonu alma isteği yer alıyordu. Bunun üzerine Reddit kullanıcısı timias55, yine Google müşteri hizmetlerine başvurarak dokuzuncu telefonu iade etme işlemini başlattı.
Sonunda her şey yoluna girse de Google'ın durumu pek iyi yönetemediği gözleniyor. Reddit kullanıcısının eline geçen fazladan telefonları iade etmekte Google'dan daha istekli olması ve bazı sorunlara katlanmak zorunda kalması dikkat çekti.
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