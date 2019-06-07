Google Stadia, 4K için 35Mbps Bağlantı İstiyor
Google'ın merak edilen oyun akış hizmetiyle ilgili birçok ayrıntı, açıklandı!
Google, oyun akış hizmeti Stadia hakkında verdiği söz gereği yeni bilgiler paylaştı. Biraz üzücü olsa da en başından söyleyelim ki hizmet, henüz Türkiye'de aktif değil.
Stadia'yı kullanmak için en az 10Mbps indirme hızında bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. 4K HDR 60fps akış için 35Mbps bağlantısı öneriliyor. Stadia ilk başta Chromecast'li TV'lerde, masaüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ve Pixel telefonlarda çalışacak (Pixel 3 ve 3a'da Stadia uygulaması üzerinden). Zamanla diğer akıllı telefonlar da desteklenecek.
Bu arada Google, platforma ekleyeceği birkaç oyunu daha duyurdu. Buna göre Baldur's Gate 3, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, GYLT, Get Packed ve The Division 2, platforma eklenecek. Fiyatlandırmaya geldiğimizde, Stadia Pro'nun fiyatı ayda 9,99 dolar olacak. Bu üyelik planı 4K HDR 60fps akışı ve 5.1 sarmal sesi destekleyecek.
Hizmet, bir Founder's Edition ile açılacak ve bu paket, bir Chromecast Ultra'yı, kısıtlı sayıda üretilen Night Blue Stadia'yı, bir arkadaşınızla paylaşabileceğiniz üç aylık ikili Stadia Pro üyeliğini içerecek. Pakete tam bir Destiny 2 deneyimi de, tüm DLC'lerle birlikte dahil olacak. 129 dolarlık bu paket, kısıtlı bir süre için Stadia'nın web sitesinden 129 dolara, şu an satın alınabiliyor.
Founder's Edition ve hatta Stadia Pro'ya para vermek istemiyorsanız, oyunların kendisi hariç herhangi bir ücret gerektirmeyen Stadia Base'i kullanabilirsiniz. Zaten Stadia Pro'nun kitaplıktaki tüm oyunları içermediğini fark etmişsinizdir, yani Pro üyelikte de oyunları satın almanız gerekiyor.
Üç renk seçeneğiyle gelen Stadia oyun kontrollerinin ücreti ise 69 dolar.
Stadia, başlangıçta şu 14 ülkede hizmet verecek: Belçika, Finlandiya, Kanada, İtalya, Hollanda, Norveç, Danimarka, İspanya, Fransa, İsveç, Almanya, İngiltere, İrlanda ve ABD. Google, hizmeti 2020 ve sonrasında daha fazla ülkeye genişletmeyi planladığını söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın