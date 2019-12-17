Google Street View'dan Müthiş Bir Başarı Daha!

Google'ın 2007'den beri sokakların fotoğraflarını toplayan Street View projesi, 10 milyon mil (yaklaşık 16,1 milyon km) uzunluğundaki görüntüye ulaştı.
Google'a göre bu mesafe, dünyayı tek bir Street View otomobiliyle 400'den fazla kez turlamanız anlamına geliyor. Street View, yolların yanı sıra yaya yollarını, bazı binaların iç kısmını, dağların tepelerini ve hatta Uluslararası Uzay İstasyonu'nu da bünyesine kattı. Tüm bu resimlerin birkaç senede bir yenilendiğini belirtelim.
Bununla birlikte 10 milyon mil Street View görüntüsü, teknoloji devinin hakkımıza bildikleri yanında muhtemelen küçük bir parça.
Street View'un elbette bazı rakipleri var. Apple'ın iOS 13 ile ortaya çıkan Look Around işlevi, şimdilik sadece ABD'nin belirli bölgelerini kapsıyor.
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