Google, Tarayıcısı Chrome'u Gerçek Bir PDF Uzmanına Dönüştürmek İstiyor

Google Chrome, çok yakında PDF dosyaları üzerinde yaptığınız değişiklikleri kolayca kaydetmenize izin veren, faydalı bir işlev sunabilir.

Chrome, Yakında Düzenlediğiniz PDF'leri Kaydedecek

Çoğumuzun "düzenlenmeyen belge" olarak tanımladığı PDF dosyalarındaki formları, yakında Chrome web tarayıcınızın içinde değiştirmeniz ve kaydetmeniz mümkün olabilir. PDF'in tamamını değil, sadece PDF formlarını düzenlemekten bahsediyoruz.

PDF formlarını şu an Chrome'u kullanarak zaten doldurabiliyor ve yazdırabiliyorsunuz. Ancak belgeyi kaydettiğinizde, formlara yazdıklarınız kaydedilmiyor. Bunu çözmek için sayfayı PDF olarak sanal yazıcıya yazdırabiliyorsunuz, ancak kaydettiğiniz belgede formları artık düzenleyemiyorsunuz.

İşlevin eksikliğinin Chrome forumlarında sıkça dile getirilmesi, Google'ı harekete geçirmiş gibi görünüyor. Chrome kodlarında yapılan yeni bir keşif, Chrome'un değiştirilen PDF'ler için bir arayüz hazırladığını gösteriyor. Bu durumda üzerinde değişiklik yaptığınız PDF'leri olduğu gibi saklamanız mümkün hale gelebilir.

İşlevin ne zaman hazır olacağı şimdilik bilinmiyor. İşlev gelene kadar Chrome'un Yazdır işlevini kullanarak "Microsoft Print to PDF" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
Günün En çok Okunanları
Huawei FreeBuds 3i Satışa Çıkıyor. İşte FreeBuds 3i Özellikleri ve Fiyatı!
Elon Musk hakkında şaşırtıcı 17 bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar
Apple'dan, 2020'nin iPhone'ları için Mini LED Hamlesi
Cuma Günü Yaşanacak Kısmi Gölgeli Ay Tutulması İçin Geri Sayım Başladı
Henüz YouTube Bile Yokken Ortaya Çıkan, Dünyanın İlk Viral Videosu: 405

 

 