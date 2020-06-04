Google, Tarayıcısı Chrome'u Gerçek Bir PDF Uzmanına Dönüştürmek İstiyor

Çoğumuzun "düzenlenmeyen belge" olarak tanımladığı PDF dosyalarındaki formları, yakında Chrome web tarayıcınızın içinde değiştirmeniz ve kaydetmeniz mümkün olabilir. PDF'in tamamını değil, sadece PDF formlarını düzenlemekten bahsediyoruz.
PDF formlarını şu an Chrome'u kullanarak zaten doldurabiliyor ve yazdırabiliyorsunuz. Ancak belgeyi kaydettiğinizde, formlara yazdıklarınız kaydedilmiyor. Bunu çözmek için sayfayı PDF olarak sanal yazıcıya yazdırabiliyorsunuz, ancak kaydettiğiniz belgede formları artık düzenleyemiyorsunuz.
İşlevin eksikliğinin Chrome forumlarında sıkça dile getirilmesi, Google'ı harekete geçirmiş gibi görünüyor. Chrome kodlarında yapılan yeni bir keşif, Chrome'un değiştirilen PDF'ler için bir arayüz hazırladığını gösteriyor. Bu durumda üzerinde değişiklik yaptığınız PDF'leri olduğu gibi saklamanız mümkün hale gelebilir.
İşlevin ne zaman hazır olacağı şimdilik bilinmiyor. İşlev gelene kadar Chrome'un Yazdır işlevini kullanarak "Microsoft Print to PDF" seçeneğini kullanabilirsiniz.
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