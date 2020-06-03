Sistemler Arasında Hayalet Gibi Dolaşan Fidye Yazılımı Keşfedildi!

Sophos, Ragnar Locker adlı fidye yazılımının güvenlik sistemlerinin denetiminden kurtulmak için bulaştığı cihazlarda kendi sanal makinesini kurduğunu tespit etti. Sophos güvenlik uzmanları, fidye yazılımlarında böylesine karmaşık bir gizlenme tekniğine ilk kez rastladıklarını ifade ediyor.