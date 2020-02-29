Google Translate, 2016'dan Beri İlk Kez...

Google, yaklaşın 4 yıldır sessizliğini koruduğu Çeviri hizmeti hakkında beklenen haberi verdi!

  • Levent Öztürk
Google Translate, 2016'dan Beri İlk Kez...

İnanması belki güç olsa da Google, 2016 yılından beri Çeviri hizmetine (Translate) yeni diller eklememişti. Bunun sebebi net olmasa da, görünene göre firma kaybedilen bu zamanı telafi etmek istiyor ve 5 yeni dil hizmete eklenmiş durumda. Google'ın yeni eklediği beş dilin arasında şunlar bulunuyor: Kinyarwanda (Rwanda), Odia (Hindistan), Tatarca, Türkmence ve Uygurca. Tabii ki Uygur bölgesinde Çin'in Google hizmetlerini engellediği ve nüfusu hedef aldığı düşünülürse hizmetin kullanılması zor olabilir ancak bu hizmet ile en azından yabancıların bölge halkını anlamaları kolaylaşabilir.

Ayrıca Translate, Kinyarwanda, Tatarca ve Uygurca için sanal klavye giriş desteğini de sağlamaya başladı.

Bu son eklemeler ile beraber Google'ın toplam dil sayısı 108'e ulaşmış durumda. Her ne kadar bu sayı gezegen üzerindeki dil miktarının çok küçük bir kısmını oluştursa da (Ethnologue tarafından söylendiğine göre yaklaşık 7.117 konuşma dili bulunuyor), en fazla kullanılan 100 dilin büyük bir kısmı desteklenir durumda.

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