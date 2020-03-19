Google, Ücretsiz Play Store Kredisi Dağıtıyor

Google, Corona virüsünü kapmamak için kendini eve kapatanları bazılarına güzel bir sürpriz yaparak ücretsiz Play Store kredisi dağıtmaya başladı.
Sadece Google One üyelerine dağıtılan mağaza kredileri, firma tarafından epostayla gönderiliyor. Epostada dünya çapındaki virüs salgınıyla ilgili herhangi bir şey söylenmese de, zamanlamanın şu sıralar evden çıkmayanlar için yerinde olduğu kesin.
ABD'de yaşayanların 5 Dolar hediye alırken İngiltere'deki ödülün 4 Sterlin olduğu gözleniyor. Hediyelerin sadece bu ülkelerde değil, Hindistan'da da dağıtıldığı anlaşılıyor. Hediyeler şu an tüm dünyada dağıtılmıyor ancak zamanla diğer ülkelere genişletilebilir.
Hediye kredinizi alabilmek için 29 Haziran'a kadar Google Payments hesabınıza para yüklemiş olmanız gerekiyor. Hediyelerin 29 Eylül tarihine kadar Play Store'daki uygulamalar, oyunlar, müzik veya kitaplar için harcanması gerekiyor.
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