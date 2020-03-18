Apple iPhone 9 Plus Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri.

Apple iPhone 9 Plus hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. iOS 14 kodları Apple'ın iPhone 9 Plus üzerinde çalıştığını doğruluyor. Peki, iPhone 9 Plus satışa ne zaman çıkar?

  • Ercan Uğurlu
Apple iPhone 9 Plus Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Apple, iPhone 8 serisinden sonra 10'uncu yılına özel olarak hazırladığı iPhone X serisi ile "iPhone 9" serisini de atlamıştı. Ancak görünüşe göre iPhone 9, şirket tarafından atlanmamış, sadece ertelenmiş. Zira Apple'ın bir sonraki telefonu iPhone 9 Plus olacak gibi görünüyor. Peki, neden "Plus"?

Bu sorunun cevabı ortaya çıkan iOS 14 yazılım kodlarında gizli. iOS 14 kodlarına iPhone 9 Plus için onay aldığı belirtilirken, elbette buna ilişkin olarak bu modelin yanında bir de iPhone 9 olacağı açık.

Öte yandan Apple'ın eylül ayında iPhone 12 serisiyle ana akım olarak yoluna devam etmesi bekleniyor, ancak şirketin ayrıca iPhone 9 serisini de bir noktada tanıtacağı görüşü hakim. Peki, iPhone 9 ve iPhone 9 Plus özellikleri neler? Telefonların özelliklerine ilişkin birkaç detay da sızıntıda mevcut.

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus Özellikleri Neler?

Bilgilere göre Apple, iPhone 9 ve iPhone 9 Plus ile bütçeye uygun bir iPhone satın almayı düşünenlere hitap edecek. Giriş seviyesi olarak düşünülen telefonlarda, Face ID yerine, Touch ID bulunacakken, halihazırda iPhone'lardan da birçok özellik yer alacak.

iPhone 9 ve iPhone 9 Plus'ta  A13 Bionic işlemci yer alacağı söylenirken, iPhone 9'un 4.7 inç LCD ekrana, iPhone 9 Plus'ın ise 5.5 inç LCD ekrana sahip olacağı bilgi mevcut.

Yeni iPhone 9 modellerinin ne zaman tanıtılacağına ve doalyısı ile ne zaman satışa sunulabileceğine ilişkin bir bilgi ise henüz yok.

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