Google ve Facebook'un Deniz Altı İnternet Kablosu İçin Şok Karar

Google ve Facebook'un deniz altı kablo ağı Pacific Light Cable Network, ulusal güvenlik riski nedeniyle Hong Kong ve ABD arasında etkinleştirilmeyecek.

Deniz altı kabloya kısıtlama

Amerikan güvenlik birimlerinin ulusal güvenlik uyarıları üzerine Google ve Facebook, ABD ve Hong Kong'u birbirine bağlayan deniz altı kablosunu etkinleştirmekten vazgeçtiler.

Pacific Light Cable Network'ü inşa eden konsorsiyum, revize ettiği teklifi ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) gönderdi. Bu teklif Tayvan ve Filipinler'deki bağlantı noktalarını içerse de, Hong Kong'u dışarıda bırakıyor. Pacific Light Cable Network, ilk olarak 2016'da Google, Facebook ve diğer şirketler arasında internet hızlarını artırmaya yönelik 13.900 kilometrelik bir deniz altı kablo döşeme projesi olarak ortaya çıkmıştı.

ABD güvenlik kurumları, FCC'ye temmuzda Tayvan ve Filipinler'deki noktaları onaylamasını, ancak Hong Kong'u onaylamamasını önermişti. FCC'ye geçtiğimiz günlerde yollanan belgeler, iki firmanın ABD güvenlik kurumlarının tavsiyelerine kulak verdiğini gösteriyor. Bu durum sonucunda Hong Kong ve vatandaşları, Pacific Light Cable Network'ün sunacağı yüksek kapasiteden faydalanamayacaklar.

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