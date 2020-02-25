Google'dan Yeni Huawei ve Android Açıklaması

Google, kendi Android uygulamalarının Huawei telefonlarda neden olmadığına dair yeni bir açıklama paylaştı!

Google'dan Yeni Huawei Açıklaması

Geçtiğimiz bahardan beri ABD hükümetinin Huawei'ye (ve ZTE'ye) karşı olan yasağı, ABD merkezli şirketlerin Huawei ile çalışmasını büyük ölçüde engelledi. Buna karşın Google hizmetleri, eski Huawei cihazlarında çalışmaya devam ediyor ve bu cihazlar, Android güncellemelerini alıyorlar.

Yasaklar birkaç aydır yürürlükte ancak Google, sorunlarla ilgili uzun bir açıklamayı kullanıcılarla paylaştı. Bu paylaşımla birlikte Google uygulamalarının ve hizmetlerinin yeni Huawei telefonlarında neden olmadığı, ayrıntılı resmi bir açıklamaya kavuşmuş oldu.

Android & Play hukuk direktörü Tristan Ostrowski, Google'ın uygulamaları dış kaynaklardan yüklemeye neden karşı olduğunu da açıkladı. Ostrowski'ye göre bu tür uygulamaları yüklemek, cihazlar Google tarafından sertifikalandırılmadığı için risk taşıyor. Huawei bir süre önce kendi işletim sistemini kullanacağına dair sinyaller verse de, Android'i kullanmaya devam ediyor. Firma, Google hizmetleri yerine örneğin navigasyon için TomTom gibi firmaların uygulamalarını yerleştiriyor.

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