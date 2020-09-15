Google'dan yenilenebilir enerji kararı: Tüm veri merkezleri değişecek

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Google, yenilenebilir enerji ile ilgili kararını duyurdu. Dünya genelinde pek çok ülke yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Google da bunlardan biriydi ancak alınan yeni kararla 2030 yılına kadar şirket tüm veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyor.
2030 Yılına Kadar Tüm Veri Merkezleri Yenilenebilir Enerjiden Güç Alacak
Reuters'a röportaj veren bir Google yöneticisi, 2030 yılına kadar Google'ın tüm veri merkezlerinin ve ofislerinin yenilenebilir enerjiden güç almasının hedeflendiğini ifade etti.
Bu hedef gerçekleşirse, Google doğal gaz ve kömürü terk eden en büyük şirket olacak. Google CEO'su Sundar Pichai de bunu "zorlayıcı hedef" olarak nitelendiriyor. "Problem çok büyük, birçoğumuz yol ve çözüm gösterilmeye ihtiyaç duyuruyoruz. Biz, burada küçük bir oyuncu olsak da bir örnek teşkil edebiliriz."
"Kendimize Güveniyoruz"
Dünya genelindeki veri merkezleri ve kampüslerini 7 gün 24 saat karbonsuz çalışacak bir hale getirme konusunda çok büyük lojistik zorluklar olduğunu söyleyen Pichai, bu noktaya 2030 yılına kadar gelecekleri konusunda kendilerine güvendiklerini söyledi.
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