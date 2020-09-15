Google'dan yenilenebilir enerji kararı: Tüm veri merkezleri değişecek

Google'dan yeni bir karar geldi. 2030 yılına kadar tüm veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanmaya karar veren Google, bu konularda halihazırda büyük yatırımlar yapmasıyla konuşuluyordu.