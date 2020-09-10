Apple, Kendi Arama Motorunu ve VPN'ini Hazırlıyor Olabilir

Apple'ın çok miktarda sunucu bileşeni satın alması firmanın bir arama motoru veya VPN hizmeti sunmaya hazırlandığının işareti olabilir!

Apple, arama motoru mu hazırlıyor?

Apple, yeni bir rapora göre veri merkezi bileşenleri için büyük miktarda yatırım yapıyor. Tayvan'ın sunucu tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Apple, bu yatırımlara yılın ikinci çeyreğinde başladı.

Sunucu bileşenleri denildiğinde genellikle işlemciler, RAM ve depolama cihazları, bunların yanında ağ donanımları akla geliyor. Apple'ın sunucu bileşenlerine daha çok para harcamasının akıllara ilk getirdiği şey ise firmanın ana gelir kaynağı olan hizmetleri. Firmanın hizmetlerinden daha çok kullanıcı faydalandıkça, sunucu ihtiyacı da artacaktır. Bununla birlikte firmanın başka bir planı da olabilir.

Apple'ın DuckDuckGo gibi gizliliğe odaklı bir arama motoru sunabileceği iddiaları, ilk olarak 2015'te Applebot adlı arama botunun keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştı. Google, Apple'da varsayılan arama motoru olmak için Apple'a milyarlarca dolar ödediğinden, Apple'ın kendi arama motorunu kullanması firmaya kısa dönemde büyük bir mali kayıp yaşatabilir. Ancak Apple kendi arama motorunu kullanıcılara kabul ettirebilirse, en büyük rakibinden kurtulabilir ve hatta kullanıcılarından daha fazla bilgi toplayabilir.

Bu arada birçok Apple kullanıcısı, Apple'dan bir süredir bir VPN hizmeti sunmasını da bekliyor. Sunulacak bir Apple VPN veya iCloud VPN hizmeti, iPhone ve Mac kullanıcılarının bir miktar para ödeyerek gizliliklerini artırmalarına yardımcı olabilir. Yine de böyle bir hizmet gerçeğe dönüşse bile, tam bir VPN hizmeti kadar kapsamlı olmasını bizce beklemeyin.

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