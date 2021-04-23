Google, YouTube'u Argos İsmini Verdiği Özel Video İşlemciyle Güçlendirdi

Şu anda Google'ın veri merkezlerinde binlerce işlemci 24 saat çalışıyor. Ve şimdi bu işlemcilere özel biri daha katıldı. Artık, YouTube'a bir video gönderdiğinizde bu video Argos işlemcisi ile işlenecek ve Dünya'nın dört bir yanına dağıtılacak. Bu yeni teknolojinin avantajı, 4K video işleme süresini günlerden saatlere düşürmek.
Google, Argos işlemcisinin detaylarını ASPLOS Konferansında paylaştı ve veri merkezlerinin iç işleyişi hakkında bilgiler verdi. YouTube'un devasa altyapısını denetleyen Google'ın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Scott Silver, 2015 yılında başlayarak yaklaşık 100 Google mühendisinden oluşan bir ekibin ilk nesil işlemcileri tasarladığını söyledi. Son aylarda Google, video sıkıştırmayı bir adım daha ileriye taşıyan Argos işlemcilerini aşamalı olarak kullanmaya başladı.
Video işleme, YouTube için devasa bir görev. YouTube'a her dakika, 500 saatlik video yükleniyor. Bu, Google'ın çok sayıda dönüştürme yapması gerektiği anlamına geliyor. Yüklenen her video farklı sıkıştırma biçimlerine dönüştürülüyor ve farklı ekran boyutlarına uyarlanıyor. Bu da Argos işlemcileri ile yapılıyor.
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