Google, YouTube'u Argos İsmini Verdiği Özel Video İşlemciyle Güçlendirdi

Google YouTube'un performansını artırmak için, en iyi video kalitesini sunacak ve geniş bant veya mobil aylık veri sınırlarınızı aşmanıza engel olacak Argos adlı özel bir işlemci geliştirdiğini duyurdu.