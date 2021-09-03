Google'ın Ana Şirketi Alphabet'e Bağlı Olan Waymo'dan Şaşırtan Karar!

CEO değişikliğinden sadece aylar sonra Waymo, özel sensörlerinin üçüncü taraflara satışını resmen durduruyor. Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait olan ancak bağımsız çalışmasını sürdüren şirketin bu kararı, başlangıcından sadece iki yıl yıl içerisinde bir ticari operasyondan vazgeçmesi anlamına geliyor. Waymo kararı Reuters'e doğruladı ve şimdi Waymo Driver teknolojisini Waymo One araç paylaşımı ve Waymo Via kamyon taşımacılığı bölümlerinde dağıtmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.
Karar, Waymo yöneticileri Tekedra Mawakana ve Dmitri Dolgov tarafından, eski CEO John Krafcik'in ayrılmasının ardından geldi. Bazıları Krafcik'in kasıtlı yaklaşımının şirketin ticarileşmeye doğru ilerlemesini engellediğini öne sürdü. Bu ayın başlarında Waymo, 32 milyonu halka açık yollarda olmak üzere simülasyonlarda 32 milyar kilometrelik sürüş ile bir dönüm noktasına ulaştı. Birkaç gün önce robotaksisini San Francisco'daki deneyimli yolcularına sundu.
Waymo, lazer ışığı dalgalarıyla mesafeyi ölçen bir teknoloji olan LiDAR'ları 2019'da otonom araç rakipleri hariç olmak üzere üçüncü taraf şirketlere satmaya başlamıştı. Başlangıçta kısa menzilli sensörünü (Laser Bear Honeycomb olarak bilinir) robotik, güvenlik ve tarım teknolojisi sektörlerindeki işletmelere satmayı planlıyordu. Web sitesindeki bir formda, dronlar, haritalama ve eğlence uygulanabilir endüstriler olarak listeleniyor.
Waymo'nun beşinci nesil sürüş teknolojisi, otomobillerinin gündüz ve gece ve hatta yağmur veya sis gibi zorlu hava koşullarında bile 360 derece "görmesine" yardımcı olmak için radar, lidar ve kameralar dahil bir dizi sensör kullanıyor. Simüle edilmiş ve gerçek dünya sürüş testleri, makine öğrenimi tabanlı yazılım kullanılarak sıkıştırılan devasa bir veri kümesini toplamasına yardımcı oldu.
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