Google'ın Android Mesajlar Uygulaması, Artık Uçtan Uca Şifreleme Sunuyor

Google'ın Android'deki Mesajlar uygulaması, uzun zamandır beklenen bir özelliğe kavuşuyor. Mesajlar, artık uçtan uca şifrelemeyi destekliyor.

Android mesajlarına şifreleme geldi

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Google'ın Android Mesajlar Uygulaması, Artık Uçtan Uca Şifreleme Sunuyor

 

 