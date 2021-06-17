Google'ın Android Mesajlar Uygulaması, Artık Uçtan Uca Şifreleme Sunuyor

Android'e çeşitli alanlarda yeni özellikler katmaya devam eden Google, nihayet Mesajlar uygulamasında da uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) etkinleştiriyor. Beta test kullanıcıları Kasım ayından bu yana mesajlaşmalarında uçtan uca şifreleme kullanabiliyordu. Ama şimdi bu özellik herkese geliyor.
Uçtan uca şifreleme şu anda grup sohbetlerinde değil, yalnızca bire bir konuşmalarda kullanılabiliyor. Bunu kullanmak için her iki katılımcının da RCS sohbet özelliklerini etkinleştirmiş olması gerekiyor. Kullanıcı göndermek üzere olduğunuz bir mesajda Gönder düğmesinde bir kilit simgesi görürse, bu mesajın uçtan uca şifrelenerek gönderileceği anlamına geliyor. Böyle bir durumda meraklı gözlerin mesajların gözetlemesi daha zor oluyor.
Uçtan uca şifreleme özelliği, yıldızlı (veya sabitlenmiş) mesajlar ve bir deprem uyarı sistemi ile birlikte bu hafta bir Android güncellemesinde sunulacak. Güncelleme ayrıca yeni emoji, Asistan, Android Auto ve Sesli Erişim'i de içeriyor. Ayrıntıları, aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz:
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