Google'ın Doodle Oyunları, Meraklıları İçin Geri Dönüyor

Evde geçirdiğiniz zamanlarda yapacak bir şey arıyorsanız, Google'ın geri getirdiği Google Doodle oyunlarına göz atmaya ne dersiniz?
Teknoloji devi, yıllar içerisinde ana sayfasında gösterdiği oyunlardan bazılarını önümüzdeki iki hafta boyunca ana sayfasında tekrar öne çıkaracak. Firmanın Doodle girişimi, pazartesi günü 2017'nin Coding for Carrots oyunuyla başladı. Bu oyunda bir tavşanı havuca ulaştırmanız gerekiyor.
Firma, "yakında gelecek oyunlar" için ek dokuz boş alan gösteriyor. Bu boş alanları Pac-Man veya Rubic's Cube gibi klasiklerin doldurup doldurmayacağı merak konusu.
Firma, COVID-19 nedeniyle evinde oturanlar için yaptığı yeniliği şu sözcüklerle duyurdu:
"COVID-19 dünyanın dört bir yanındaki toplulukları etkilemeye devam ettikçe, her yerde insanlar ve aileler evde daha fazla zaman harcıyorlar. Bunun ışığında, popüler etkileşimli Google Doodle oyunlarımızdan bazıları için geçmişe bakan bir Doodle serisi başlatıyoruz."
Google'ın Doodle sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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