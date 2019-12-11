Google'ın Noel Baba Köyü geri döndü!

Google'ın Santa Tracker'ı (Noel Baba Takipçisi), 2019 için geri döndü ve Noel Baba'nın Köyü (Santa's Village) yeni bir görüntü ve hisse sahip olmanın yanı sıra keşfedilecek yeni oyunlar ve etkinliklere de sahip. Ayrıca Google, Google Assistant ve Google Earth gibi daha fazla uygulama için de yılbaşı sürprizleri hazırlıyor.
Google, 15 yıldır çocukların ve büyüklerin Noel Baba'yı takip etmelerine imkan tanıyor ve Kuzey Kutbu'nda neler olduğuna kısa bir bakış atmamıza izin veriyor. 2019'da da durum değişmiş değil.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi Noel Baba'nın Köyü eğlenceli (ve eğitici) oyunlar ve aktiviteler ile dolu. Bunlar çoğunlukla çocukların Aralık ayı boyunca eğlenmeleri için tasarlanmış olsalar da, bazı yetişkinlerin de eğlenecekleri söylenebilir.
Noel Baba'nın Köyü Aralık boyunca açık olacak.
Noel Baba'nın Köyü'nü buradan ziyaret edebilirsiniz. Oynat (Play) tuşuna basarak rastgele bir oyun yükleyebilir veya sayfanın alt kısmına inerek belirli bir oyun veya aktivite seçebilirsiniz.
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