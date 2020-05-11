Google'ın Önemli İsmi, Aylar Önce Google'dan Tamamen Ayrılmış Olabilir

Google'ın en çok tanınan yüzlerinden biri olan Eric Schmidt, şirketi sessizce terk etmiş olabilir. Bir rapora göre Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Google ve Google'ın içerisinde bulunduğu Alphabet'teki teknik danışmanlık görevini şubat ayında sessizce bıraktı. Böylece Schmidt, şirketteki son resmi işinden de ayrılmış oldu. Ayrılığın nedeni bilinmiyor ancak Schmidt'in son zamanlarda askeri teknoloji konusunda danışmanlığa ağırlık verdiği biliniyor. Google'daki CEO rolünden 2011'de ayrılan Schmidt, Google veya Alphabet'te bir süredir liderlik rolü üstlenmiyordu. Eski yönetici, Alphabet'teki yönetim kurulu başkanlığından 2017'de ayrılmış, yönetim kurulunu ise 2019'da terk etmişti.
Schmidt, Google'ın yeni bir arama şirketinden devasa bir teknoloji firmasına dönüştüğü dönemde firmanın başındaydı. Bu nedenle Schmidt'in gidişi, bir dönemin sonu anlamına geliyor. Schmidt, kurucular Sergey Brin ve Larry Page tarafından Google'a ciddi iş güvenilirliği kazandırması ve liderlik gibi özellikleri nedeniyle işe alınmıştı.
Schmidt'in gizlilik konusunu hafife alması ve "gizleyecek bir şeyiniz yoksa, korkacak da bir şeyiniz yoktur" gibi ifadelerde bulunması, bol miktarda eleştiri almasına da neden oldu. Yapay zeka ile ilgili isabetli tahminler yapan Schmidt'in Google'ın diğer alanlardaki başarısına dair tahminleri ise abartılıydı. Örneğin yöneticiye göre 2012'nin yazında TV'lerin çoğu, Google TV'yi kullanacaktı.
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