Etkin Kontrolcüler Adı Verilen İnsanlar, HIV Virüsünün Sırrını Çözebilir

Elit kontrolcüler adı verilen az sayıda insanın HIV virüsünü, tedavi almadan nasıl etkisiz hale getirebildiğini araştıran bilim insanları, böylece HIV'e karşı kalıcı bir tedavi bulabileceklerini düşünüyor.