Lego'dan Büyük Sürpriz: NES'in Lego Sürümü, Bu Resimlerle Kesinleşti

Nostaljik oyun konsolu Nintendo Entertainment System'in bir Lego sürümünün yolda olduğu, bu resimlerle kesinleşti.

NES'in Lego Sürümü Geliyor

Nintendo ve Lego, popüler oyun serisi Mario ile ilgili bir ortaklığı zaten var. Şimdi ise bu ortaklığın yeni bir meyvesinin, Nintendo Entertainment System'i temel alan bir Lego seti olacağı ortaya çıktı.

Çince web sitesi VjGamer'ın paylaştığı resimler, Mario'lu Lego setinin nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Set içerisinde sadece konsolun değil, bir oyun kolunun, Super Mario Bros'un bir görüntüsü bulunan eski bir TV'nin de dahil olduğu anlaşılıyor. Setin hareketsiz olmadığı, sağdaki bir kol yardımıyla TV ekranındaki parçaları hareket ettirebildiğiniz de gözleniyor. Setin daha sonra çıkacak olan diğer Mario setiyle etkileşimde bulunabileceği, bu seti TV'nin üzerine yerleştirerek belirli ses efektlerinin duyulabileceği anlaşılıyor.

Almanca web sitesi PromoBricks'e göre set, 1 Ağustos'ta 229 euro fiyatla satışa sunulacak. Tam set 2.646 parçadan oluştuğundan, birleştirmesi zaman alabilir.

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