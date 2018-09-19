Google'ın Trafalgar Aslanı, Şiir Yazacak

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Kayıp Şehirler