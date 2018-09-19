Google'ın Trafalgar Aslanı, Şiir Yazacak
Google'ın Trafalgar Meydanı'na yerleştirdiği bir aslan heykeli, önünden geçenlere yapay zeka yardımıyla "şiir oluşturacak"!
Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda, Nelson sütununda dört aslan bulunuyor. Ancak bugünden itibaren beşinci aslan da olacak ve bu seferki pek sessiz durmayacak.
Google Arts & Culture tasarımcısı Es Devlin, London Design Festival için herkesin ziyaret edebileceği bir heykel oluşturdu. Yeni aslan heykeli, festival boyunca yapay zeka yardımıyla şiirler oluşturacak. Kullanılan sinirsel ağ, 19. yüzyıl şiirlerindeki 25 milyon sözcükle eğitildi. Eğer aslanın önünden geçerken ona Pixelbook'unuzla bir kelime verirseniz, aslan size orijinal bir şiir üretecek. Şiir, aslanın ağzında belirecek ve şiir uzadıkça Nelson sütununa ve aslana yansıtılacak.
Londra'da yaşamayanlar, buradan sözcük gönderebilecek ve üretilen şiirler, her gün burada yayınlanacak. Festival, 18 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Zeynel A. Öztürk
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