Görünene göre Simband geri dönecek!
Samsung'un yıllar önce tanıttığı Simband, çalışmalarına aslında hiç son vermemiş...
Samsung, 2014 yılında üreticilerin referans olarak kullanabilecekleri ve deneyler yapabilecekleri bir giyilebilir olan Simband'i tanıtmıştı. Bu ünite, kan basıncını, deri sıcaklığını, ter miktarını, kan miktarını, kalp ritmini ve daha pek çok özelliği takip edebilen algılayıcılar ile doluydu. Pek çok kişi bu ürünün, devrimsel bir sağlık cihazı olacağı söylentileri dolaşan Apple Watch'un satışına başlanmasının ardından yayımlanacağını tahmin etmekteydi ancak durum böyle olmadı.
Firmanın Simband'ı açık piyasaya sunmaya dair hiçbir amacı bulunmamaktaydı. Bu cihaz, geliştiricilere özel olarak üretilmişti ve Galaxy Gear 2'nin tanıtımının ardından bu durum daha belirgin bir şekilde görülmekteydi. Doğal olarak bu noktada yapılan varsayım, Samsung'un Galaxy Gear serisini tercih ederek Simband'i kenara kaldırdığıydı ancak yeni ortaya çıkan bilgiler, bu durumun da doğru olmadığını ve cihazın teknolojisinin bir kısmının, yolda olan ürünlerde kullanılabileceğini göstermekte.
Samsung'un Dijital Sağlık Lideri Dr. Francis Ho'nun söylediğine göre firmanın merkezi Güney Kore'de yer alan Strateji ve Yenilik Merkezi (SSIC – Strategy and Innovation Center) geçtiğimiz birkaç yıldır araştırmacılar ile beraber bu projenin üzerinde çalışmakta ve "Voice of Body" (Vücudun Sesi) konseptini geliştirmeye çalışmaktaydı. Bu konsept, insan vücudunun önemli sağlık bilgilerini, algılayıcılar aracılığıyla iletmesi düşüncesini temel alıyor.
Dr. Francis Ho'nun dijital yayın Wareable'a söylediğine göre araştırmacıları davet ederek, Simband'i pek çok farklı yeni araştırmada kullanmaya başlamışlardı. Bu araştırma ekiplerinin, cihazı otizmden kalp ritim bozukluklarına kadar pek çok farklı araştırmada kullandıkları belirtilmekte. Ancak Samsung'un herhangi bir açıklama için henüz hazır olmadığı söylenirken, gelecekte bazı heyecan verici gelişmeler olabileceği de belirtilmekte...
Levent Öztürk
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