Gözlerin çevrildiği Twitter'dan Türkiye kararı iddiası...

Sosyal Medya Düzenlemesi geçtiğimiz yıl hayata geçirilmiş ve bu düzenleme ile YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi platformların Türkiye'ye temsilci açma zorunluluğu getirilmişti.
Düzenlemenin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, TikTok ve Youtube gibi platformlara önce 10 milyon TL, ardından 30 milyon TL ceza kesilmişti.
Pek Çok Platform Temsilcilik Açmayı Kabul Etti
Şartları kabul eden Dailymotion, TikTok, YouTube, VKonakte, Google, Instagram ve Facebook gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmişti. Ancak Twitter, hala temsilcilik açma kararını duyurmamıştı.
Twitter Bant Genişliği Daraltma Cezası Alacaktı
Yeni bir ceza ile karşı karşıya kalan Twitter'ın da temsilcilik açma kararı aldığı iddia ediliyor. Sabah'ın sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gelecek ay bant genişliği daraltma cezası ile hızı yavaşlatılacak olan Twitter, temsilci atamayı kabul etti.
Öte yandan konuyla ilgili Twitter'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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