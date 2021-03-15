Twitter'ı, 24 Yıllık Bir Cihaz Olan Handspring Visor'da Çalıştırdılar!

24 yıl önce, daha ortada Twitter diye bir şey yokken piyasaya çıkan bir cihaz olan Handspring Visor'da Twitter çalıştırmayı başardılar.

  • Ercan Uğurlu
Twitter, PalmOS Platformuna da Geldi!

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