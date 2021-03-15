Twitter'ı, 24 Yıllık Bir Cihaz Olan Handspring Visor'da Çalıştırdılar!

Eskinin PalmOS cihazlarına şimdi dönüp bakıldığında, modasının bir hayli geçmiş olduğu aşikar. Ancak kimileri hala bu teknolojiler üzerine kafa yormaya ve hobi amaçlı da olsa onları "bir şekilde" geliştirmeyi sürdürüyor.
PalmPilot ve Handspring Visor cihazları, modern akıllı telefonlara göre önemli bir avantaja sahipti: Twitter ve benzeri uygulamalara sahip değillerdi. Fakat Jorge Cohen, bunu değiştirerek, PalmOS tabanlı 24 yaşındaki cihazı da Twitter dünyasına bulaştırdı.
Orijinal PalmPilot ilk olarak U.S. Robotics tarafından 1997 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Yani Twitter'ın ortaya çıkıp da insanların ortalığı karıştırmalarından yaklaşık 9 sene kadar önce. Handspring Visor da dahil olmak üzere PDA dünyasının en önemli cihazları olurken, Jorge Cohen isimli bir mühendis, bu PDA'ları hackleyerek içine Twitter'ı yerleştirmeyi başarmış.
I... I... I think I built a Twitter client for Palm OS ?? pic.twitter.com/UAdiWQOXPS— Jorge (@JorgeWritesCode) March 10, 2021
Hemen yukarıdaki twitlerinde de görülebileceği gibi kısmen de olsa Twitter'ı PDA üzerinde çalıştırmayı başaran Cohen, uygulamada hala bazı hataların olduğunu ise kabul ediyor.
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