Grand Theft Auto V için Bir Dönem Sona Eriyor

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Grand Theft Auto V'in popüler çevrimiçi (online) kısmı, iki eski konsol modelini arkasında bırakacak. Rockstar Games, yaptığı açıklama ile Xbox 360 ve PlayStation 3'te GTA Online'ın kapatılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, bu iki platformun Rockstar Games Social Club istatistik izleme yeteneklerinin kapatılacağı da açıklandı.
Tek oyunculu kısma dokunulmayacak ama GTA Online 16 Aralık'tan itibaren iki platformda erişilemez hale gelecek. O tarihin öncesinde 16 Eylül'den itibaren de Rockstar, mikro satın alımları (Shark Cards) durduracak.
Rockstar, 2015 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3'te Grand Theft Auto V'i güncellemeyi durdurmuştu ve çevrimiçi içerik o zamandan beri aynı kaldı. Stüdyo şu anda oyunun PC, Xbox One ve PlayStation 4 sürümlerini yeni içeriklerle destekliyor ve ayrıca Xbox Series X - S ve PlayStation 5 için yeni "genişletilmiş ve geliştirilmiş sürümler" üzerinde çalışıyor.
Eski platformlardaki oyuncular için bir başka kötü haber de, oyun içi karakterlerini transfer etmenin ve daha yeni bir cihaza geçmenin veya Shark Card satın alımlarında para iadesi almanın bir yolunun bulunmaması. Stüdyo, bu kapanmanın kaç aktif oyuncuyu etkileyeceğini açıklamış değil.
Kurban, Sadece GTA V Olmayacak!
Ayrıca, Social Club çevrimiçi hizmetlerinin Xbox 360 ve PlayStation 3'te kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte, LA Noire ve Max Payne 3'ün platformlardaki tüm çevrimiçi özellikleri (web sitesi istatistik izleme, çevrimiçi çok oyunculu ve skor tabloları) de 16 Eylül'den itibaren çalışmayacak. Bir kez daha, oyunların tek oyunculu kısımlarına dokunulmayacak.
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