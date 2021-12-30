Güçlü Performans İsteyenlere: Lenovo Legion 7 Serisi

Lenovo, yeni nesil Legion 7 serisi ile oyun bilgisayarlarında üstün performans ve mühendislik zirvesi tasarımlarla eşsiz bir bilgisayar sunuyor. Legion 7 16 inçlik en güncel AMD Ryzen™ işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ grafik kartıyla oyunculara yaşattığı deneyimi en üst seviyeye taşıyor. Güçlü performans Nahimic 3D üstün ses teknolojisi ile birleştiğinde, kullanıcısını oyunun içinde hissettiren benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Legion 7 serisinde daha ince ve daha hafif tasarımıyla fark yaratan Legion Slim 7, hem oyun tutkunlarına hem içerik üreticilerine daha akıllı bir teknoloji sunuyor.
Legion 7 serisi, kullanıcıların en iddialı AAA kategorisi oyunlarını en yüksek kare hızlarında oynamalarına olanak veren bir yapay zeka çözümleri sistemi olan Lenovo Legion AI Engine özelliği ile oyunlardaki performansı inanılmaz bir seviyeye taşıyor.
Yapay zekanın gücü ve şık tasarım
Legion 7 serisi, en güncel NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 serisi dizüstü bilgisayar grafik işlemcileri sayesinde kullanıcılar için yüksek performansı keyfe dönüştürüyor. Legion Slim 7, isminden de anlaşılacağı üzere ince, hafif ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Legion 7 Serisi tasarım olarak tüm portları arkada topluyor. Bu sayede oyuncular oyun sırasında kablo kalabalığını görüş açısının dışında tutabiliyor.
Dünyanın ilk 16 inçlik QHD oyun ekranı
Legion 7 dünyanın ilk 16 inçlik Quad HD (2560 X1440 çözünürlük) oyun ekranıyla görsel bir ziyafet sunarken, ışın izleme özellikli çekirdekler, tensor çekirdekleri ve çoklu işlemcilerle gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor. 165Hz'e kadar yenileme hızları ve 3ms'den az yanıt süreleri sunan OverDrive teknolojisiyle oyunculara rekabette her oyunda üstünlük sağlıyor. Legion Slim 7 ise 144 Hz'e kadar yenileme hızları sunan FHD modeli veya 4K netliğinde bir renk cümbüşü için 60Hz UHD ekranıyla üstün bir deneyim yaşatıyor. Legion Slim 7, tüm bunlara ek olarak VESA Display HDR 400 ve Dolby Vision™ desteği ve ultra canlı renk, kontrast ve parlaklık sunan 500 nit'e kadar nefes kesici bir renk doğruluğu özelliğine sahiptir.
Benzersiz soğutma teknolojisi
Legion 7 serisi, Legion Coldfront 3.0 teknolojisi, akıllı bir hava giriş sistemi olarak makineden çıkma 10.500'den fazla hava giriş deliği, her klavye tuşunun altında ek hava giriş delikleri, turbo şarjlı çift fan tasarımı ve Vapor Chamber teknolojisine sahip dört kanallı hava çıkış sistemi sayesinde kullanıcılara oyun oynarken ellerinin değdiği yerleri hep serin tutarak daha akıllı teknolojiyi yaşatıyor. Lenovo, Legion, Yoga ve ThinkPad gibi üstün teknoloji ile üretilmiş dizüstü ürünleriyle daha akıllı teknolojiler sunmayı sürdürüyor.
16 milyondan fazla renk ve inovatif tuşlar
Legion 7 serisinde Legion TrueStrike Klavye, her vuruşta eşit kuvvetle daha derin vuruşlar ve yumuşak iniş sağlayan inovatif tuşlarla karşımıza çıkıyor. Legion TruStrike Klavye'nin sağladığı hassasiyet, hızlı algılama ve güçlü tuş hissiyatı veriyor. Ayrıca Legion 7 ve Legion Slim 7 ile önceki nesilden %23 daha büyük bir TrackPad'e sahip. Tüm bunlara ek olarak Corsair® iCUE iş birliği ile hazırlanan RGB klavye ve kasa aydınlatması serinin en ayrıştırıcı özelliği olarak karşımıza çıkıyor.
Legion 7 ve Legion Slim 7, Lenovo'nun kişisel bilgisayar kullanıcılarına sunduğu Premium Destek servis hizmetine ilave olarak 3 yıl garanti sunuyor. Lenovo Türkiye'nin telefon, WhatsApp veya e-posta yoluyla hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında canlı teknisyen desteği sunan Premium Destek hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer alıyor.
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