Daha Önce Kimsenin Fark Etmediği, Yeni Bir Vücut Parçamız Daha Bulundu!

Bilim insanları, zaman zaman yeni vücut parçaları bularak herkesi şaşırtıyor. Ve şimdi yeni bir vücut parçasının daha keşfedilmesi ile beraber, anatomi ders kitaplarını güncellemenin bir kez daha zamanı geldi. Bilim insanları tarafından Annals of Anatomy dergisinde, alt çenede bulunan ve çiğnemede önemli rol oynayan bir kas katmanı ilk kez tanımlandı.
Çene kaslarının en belirgini olan masseter kasının derinliklerinde yer alan yeni kas, elmacık kemiklerinin arkası ile alt çene arasında bulunuyor.
Çiğneme sırasında parmaklarınızı yanaklarınızın arkasına yerleştirerek masseter kasını hissedebilirsiniz. Bu kasın biri derin ve biri yüzeysel olmak üzere sadece iki katmandan oluştuğu düşünülüyordu. Yine de, bazı metinler gizemli bir süper derin üçüncü katmana atıfta bulunmaktaydı.
Basel Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi'nden Profesör Jens Christoph Türp yaptığı açıklamada, "bu çelişkili açıklamalar ışığında, masseter kasının yapısını kapsamlı bir şekilde yeniden incelemek istedik" dedi.
Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümü'nden Türp ve Dr Szilvia Mezey liderliğindeki ekibin araştırmalarının sonunda keşfettiği de bu gizlenen üçüncü katman oldu. Mezey, "Masseter kasının bu derin bölümü, seyri ve işlevi açısından diğer iki katmandan açıkça ayırt edilebiliyor" dedi.
Kas liflerinin düzenini inceleyen Mezey'in sözlerine eklediğine göre yeni katman, alt çenenin stabilize edilmesinde rol oynuyor. Ayrıca alt çeneyi geriye çeken tek masseter parçası olduğuna inanıyor.
Ekip, formaldehit içinde korunmuş 12 kafayı parçalara ayırdı ve 16 "taze" kadavranın CT taramalarını ve ayrıca yeni kas tabakasının konumunu ve olası işlevini belirlemek için canlı bir özneden bir MRI taramasını inceledi.
Tabii ki, yeni bir vücut parçasının parlak yeni bir isme ihtiyacı var. Ekip, makalelerinde, alt çenenin kaslı (koronoid) kısmına yapıştığı için buna masseterin koronoid kısmı anlamına gelen Musculus masseter pars coronidea denilmesini öneriyor.
Yazarlar, bulgunun sadece anatomik olarak önemli olmadığı, aynı zamanda klinik olarak da önemli olabileceği sonucuna varıyor. Masseter kasının kesin bilgisi, alt çene cerrahisini ve tedavilerini iyileştirecektir.
Türp, "Genel olarak, son 100 yılda yapılan anatomik araştırmaların altına bakılmadık hiçbir taş bırakmadığı varsayılsa da, bulgumuz biraz zoologların yeni bir omurgalı türü keşfetmesine benziyor" diyor...
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