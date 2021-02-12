Bitcoin'in Rakibi Ethereum, 2021 Yılına Rekor Kırarak Başladı

Dünya'nın en büyük ikinci kripto parası olan ve Bitcoin ile birlikte büyük ilgi gören Ethereum, 2021 yılına rekor kırarak başladı.

12 Şubat 2021 19:00

Levent Öztürk