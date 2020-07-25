Güneşin yüzeyindeki su ayısı mı? söylentisine bilim insanları nokta koydu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA tarafından yayınlanan Güneş'in son görüntülerindeki siyah bir nokta, Tardigrad ya da daha yaygın kullanılan ismiyle su ayısına benzetilmişti. Solar Orbiter misyonu olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta bilim adamları tarafından kamuoyuna sunulan görüntüler sosyal medyada da ilginç bir tartışmanın fitilini ateşledi.
HAYIR SU AYISI DEĞİL
Konu sosyal medyada tartışmalara yol açtı ama hayır, uzayı henüz su ayıları işgal etmedi. Belçika Kraliyet Gözlemevi'ne bağlı Güneş Etkileri Veri Analiz Merkezi'nin (SIDC) Başkanı David Bergmans, bazı görüntülerde sürünen bir varlığa benzer şekil görünse de bunun bir 'algılayıcı kusuru' olduğunu açıkladı. Uzmanlar, her ne kadar su aygırlarının dayanıklı canlılar olsa da Güneş'teki sıcaklığa dayanamayacaklarını vurguladı. Güneşten gelen fotoğraflarda 'kamp ateşi' adı verilen minik patlamalar da dikkat çekmişti.
UZAY KOŞULLARINDA YAŞAYABİLİRLER
Vücudu tırtıla benzeyen ancak sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı olan Tardigrad dünyanın en dayanıklı canlı türü olarak biliniyor. 300 ile 700 mikrometre boyutunda olan su ayılarının yeni cinslerine en son Japonya'da rastlanmıştı. Kendilerinden küçük mikroorganizmalar ile beslenen su ayılarının 150 derece sıcaklığa ve - 272 derece soğuğa dayandığı biliniyor ve bu canlılar uzayda dahi hayatta kalabiliyor. Bilim adamları su ayılarının dinozorlar döneminden önce ortaya çıktığının ve onların yok oluşuna da şahitlik ettiklerinin altını çizdi.
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