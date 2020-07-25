Güneşin yüzeyindeki su ayısı mı? söylentisine bilim insanları nokta koydu

Güneşten gelen son fotoğraflardaki siyah bir nokta, güneşin yüzeyinde bir su ayısı görüldüğü söylentisine yol açmıştı. Bilim insanları bu iddialara nokta koydu.