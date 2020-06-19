Bilim bu sırrı çözmeye çalışıyor: Tardigradlar nasıl bu kadar dayanıklı?

Tardigradlar (su ayıları) nasıl bu kadar dayanıklı olabiliyor? Wyoming Üniversitesi Araştırmacıları dünyadaki en dayanıklı yaratıkların sırlarını çözmeye çalışıyor. İşte araştırmalardan şaşırtıcı sonuçlar!