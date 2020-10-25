Güvenli, kullanımı kolay bir konferans çözümü: BiP Meet

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm dünyada kullanımı artan video konferans sistemleri, güvenlik açıkları ve veri kayıpları ile gündeme geliyor. Tüm bu endişelerin önüne geçebilmek ve ülkenin verisinin ülkede kalabilmesi adına Turkcell mühendisleri bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak güvenli bir alternatif olarak BiP Meet'i kullanıcıların beğenisine sunuyor. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in yeni çözümü BiP Meet, uzaktan toplantı deneyimini gelişmiş dijital konferans çözümü ile şimdi yepyeni bir boyuta taşıyor.
Turkcell mühendislerinin açık kaynak kodlu platformları kullanarak geliştirdiği ve optimize edilen BiP Meet hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantılar yapabilme imkânı sunuyor. BiP Meet, kullanıcı verilerinin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell veri merkezlerinin yüksek güvenlikli altyapısını kullanıyor.
Kişiye ait özel oda oluşturma, güvenli toplantılar için şifre belirleme, lobide bekletme, katılımcıları sessize alma ve odadan çıkartma ve ekran paylaşımı gibi gelişmiş özelliklere de sahip olan BiP Meet ile fiziksel olarak bir araya gelmeden toplantılar gerçekleştirmek, eğitimler yapmak ve paneller düzenlemek mümkün oluyor. BiP Meet finanstan sağlığa, eğitimden enerji ve savunmaya kadar pek çok sektörde, kurumların stratejik ve önemli görüşmelerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi açısından da sorumluluklar üstlenecek.
Herkesin kullanımına açık
BiP Meet sadece Turkcell'lilere değil tüm operatör kullanıcılarına açık olacak. BiP Meet ile toplantı başlatmak için BiP Meet'e ücretsiz üye olmanız yeterli oluyor. Ancak, toplantılara katılmak için herhangi bir üyelik gerekmeden, sadece toplantı adresine tıklayarak katılmanız mümkün. BiP Meet lansmana özel olarak herkese ücretsiz olarak 50 adet 1'er saatlik toplantı hakkı sunuyor.
Bip Meet; 100 kişiye kadar toplantı katılımcısı desteği, toplantı oda şifresi ile güvenli toplantı, toplantı sahibi gelene kadar katılımcıların lobide beklemesi, ekran paylaşımı, toplantıya katılan herkese ya da bir kişiye mesaj yazabilme, herkesi ve seçilen kişiyi sessize alabilmesi, toplantı sahibinin kişileri odadan çıkartabilmesi, yalnızca Sesli Mod ile kesintisiz toplantı, Türkçe ve İngilizce desteği gibi özellikler sunuyor.
BiP Meet hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlar için kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen BiP Meet, hiçbir güvenlik açığına yer vermiyor. Kurumlar tercihlerine göre isterlerse verilerini Turkcell Bulut'ta tutabiliyor, isterlerse de On Premise diye adlandırdığımız şirket sunucularına da kurulum yaparak bu çözümden yararlanabiliyorlar.
BiP Meet önümüzdeki günlerde ise pazardaki yabancı rakiplerine göre çok daha avantajlı ve uygun fiyatlı bir çözüm olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre BiP Meet 5 farklı paket ile birlikte gelecek;
Deneme: Ücretsiz paket ile ayda 10 adet 1 saatlik toplantı imkanı
Kişisel Oda: Aylık ve yıllık alternatifleri ile kişiye özel oda adı: bipmeet.com/atactansug gibi
Premium: Aylık ve yıllık alternatifleri ile sınırsız toplantı
Business: Kurumlar için 10 veya daha fazla host hesabı üzerinden toplantı
Enterprise: MA, SMA, kamuya özel proje bazlı on premise konferans platformu
Yeni yılda iOS ve Android uygulamalarıyla mobilde
Şu an için Chrome ve Safari tarayıcılarında ve masaüstü uygulamasıyla tam performans çalışan BiP Meet 2021 başında iOS ve Android uygulamaları sayesinde mobil platformlarda da etkin biçimde kullanılabilecek.
Mobil uygulama desteğine ek olarak toplantıyı kayda alma (Recording), toplantı katılımcılarını farklı odalara ayırma (Breakout Rooms), sadece birkaç konuşmacının olduğu ancak binlerce kişinin aynı anda konuşmacıları izleyebildiği Webinar özelliği de yakında BiP Meet'e eklenecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın