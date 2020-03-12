Hacker'lar Artık Birbirlerine Saldırıyor. Peki, Neden?

Bilgisayar korsanları artık diğer bilgisayar korsanlarına saldırmaya başladı. Aslında bu büyük bir "kampanyanın" bir parçası. Peki, aslında neler oluyor? Siber korsanlar neden birbirlerine saldırıyorlar?