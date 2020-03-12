Hacker'lar Artık Birbirlerine Saldırıyor. Peki, Neden?

Siber korsanın yalnızca "masum" kullanıcılara saldıracağına dair bir kural yok. Zira siber korsanların alemi tamamen kuralsızlık üzerine kurulu. Önlerinde bir duvar varsa, hacker'lar bunu yıkmaya, aralarındaki çatlaklardan içeri girmeye ve duvarın arkasına geçmeye çalışıyor; genel kural bunun üzerine kurulu. Yeni gelen bilgiye göre ise, şu an siber saldırganlar arasında bir bir kampanya başlamış durumda. Amaç birbirlerinin hacker araçlarına erişim sağlamaya çalışmak.
Raporda, siber saldırganların yazdığı kötü amaçlı yazılımlarını, şu an diğer siber saldırganlar tarafından bilgisayarlara sızmada kullandıkları hack araçlarına yerleştirmeye çalıştıkları anlatılıyor. "njRat" adındaki Truva atı ile bir hacker'ın bilgisarına sızan diğer bir siber saldırgan, böylece hacker'ın halihaızrda girdiği tüm sistemlere arka kapı açabiliyor.
Cybereason güvenlik araştırmacısı Amit Serper'a göre, şu an pek çok bilgisayar korsanı bu sistemin içinde; yani bilgisayarlarına sızılmış durumda.
Peki, buna karşı kullanıcılar ne yapmalı, nasıl korunmalı? Kötü amaçlı yazılımlardan korunma karşısında işletim sistemlerini güncel tutmak ve antivirüs yazılımı kullanmak oldukça önemli iken, elbette içeriğinin bilinmediği, güvenilir olmayan internet sitelerinden de uzak durmak koruma sağlayacaktır.
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