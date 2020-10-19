Salgın, Evlerdeki Wi-Fi Sorunlarını Ortaya Çıkardı

Kovid salgını, yaşamı önemli ölçüde etkiledi ve birçok değişikliğe neden oldu. Salgın nedeniyle evden çalışılmaya başlandı, eğitim -kısmen- uzaktan, online olarak sürdürülüyor. Eğitimin ve işlerin aksamadan devam edebilmesi için evlerdeki internet altyapısı ve kaliteli bağlantı çok önemli hale geldi. Bugüne kadar fark edilmeyen ya da fark edilse de önemsenmeyen ağ sorunları, şimdi çok önemli oldu.
Kablosuz ağ pazarının dünya lideri olan TP-Link® uzmanları, uzaktan eğitim ve evden çalışmayı olumsuz etkileyen ve evlerde en çok karşılaşılan Wi-Fi sorunlarını ve çözümlerini açıkladılar. Wi-Fi sorunlarının bir bölümünün evlerin yapısından kaynaklandığını belirten uzmanlar, bir diğer sorun tipinin ise yanlış cihaz seçimi ya da yerleştirilmesinden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Hangi tip sorun olursa olsun her Wi-Fi sorununun çözümü de olduğunu özellikle belirtiyorlar. Önemli olan sorunu doğru saptamak ve uygun çözümü seçmek! Bu nedenle salgının başlaması ve evden eğitim ve çalışmanın yoğunlaşmasına paralel olarak TP-Link'in destek hizmetlerini çeşitlendirdiğini belirten yetkililer, satın alma öncesi de kullanıcılara destek hizmeti verdiklerini özellikle vurguluyorlar. TP-Link web sitesinde yer alan Canlı Destek hattından (() Wi-Fi sorununu aktaran kullanıcılara, hangi tip ürünle bu sorunu çözebileceği konusunda destek veriliyor. Bu hizmetten TP-Link kullanıcısı olmayanlar da yararlanıyor.
Soruna uygun çözüm
Evlerde yaşanan Wi-Fi sorunlarının cihaza bağlı sorunlar ya da evlerin yapısına bağlı sorunlar olmak üzere iki ana nedeni olduğunu belirten TP-Link yetkilileri, farklı ağ ürünleriyle her sorunun çözülebileceğini söylüyorlar. Türkiye'de modem kullanım süresinin Avrupa ülkelerine oranla bir hayli uzun olduğu, bunun da özellikle salgın döneminde hız, kapsama, performans düşüklüğü gibi şikayetler oluşturduğu bildiriliyor. Özellikle eski teknolojili modemlerin, artık daha çok cihazın bağlı olduğu ve evin her yerinden internete erişilmek istendiği evlerde yetersiz kaldığını söyleyen TP-Link uzmanları, bugün yeni ürün alacakların en az Wi-Fi 5 (AC) destekli cihazlara yatırım yapması gerektiğini belirtiyorlar (( ).
Yeni teknolojili ağ ürünleri sadece daha yüksek hız sağlamıyor; birçok farklı teknoloji sayesinde ağ performansını da yukarıya çıkarıyor. Örneğin çift bant destekli bir modem, daha çok cihaza destek verebiliyor. Ya da beamforming (hüzmeleme) teknolojisi sayesinde Wi-Fi sinyalleri ağa bağlı cihazlara doğru yöneltildiğinden daha geniş bir kapsama alanı elde edilebiliyor. Bu nedenle eski teknolojili modemlerin yenilenmesi evlerdeki pek çok Wi-Fi sorununu çözebiliyor.
Ayrıca modemlerin yerleştirildiği yer de çok önemli. Mümkün olduğunca evin ortasında bir yere yerleştirilen ve etrafında parazite neden olacak elektronik cihazların olmadığı bir modemden daha iyi performans alınacağı belirtiliyor.
Evin her yerinde güçlü Wi-Fi için...
Yeni nesil cihaz kullanan ve doğru yerleştirdiği halde Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı var. Bunun da genelde en önemli nedeni, evlerin yapılarıyla ilgili. Standart, orta büyüklükte ama bol koridorlu, kalın betonarme duvarlı evlerde Wi-Fi sinyallerinin her odaya ulaşmasının, ulaştığı durumlarda da kaliteli bağlantının olamayabileceğini söyleyen uzmanlar, Türkiye'de genelde pek çok evin bu yapıda olduğunu belirtiyorlar. "Bol ya da uzun koridor ve koridor boyunca sıralanan odalar, alanlar, bolca ahşap kapı Wi-Fi sinyallerini engelleyen unsurlardır" diyen uzmanlar, bu tip sorunlarda modem değiştirmenin –eski teknolojili modem kaynaklı sorunlar dışında- çözüm olamayacağını vurguluyorlar. Evin yapısından kaynaklı sorun yaşayanların menzil genişletici (range extender) çözümleriyle bu sorunu aşabileceklerini belirtiyorlar (().
"Küçük dairelerde doğru yere yerleştirilen bir menzil genişletici, ölü bölge sorununu genellikle çözer" diyen TP-Link uzmanları, ancak aynı Wi-Fi adı ve şifre ile kesintisiz bağlantı ve garantili çözüm isteyenlerin mutlaka Mesh WiFi ürünlerini (() incelemeleri gerektiğini vurguluyorlar. TP-Link'in her ürün grubunda olduğu gibi Mesh çözümlerinde de tüketicilere geniş ürün yelpazesi sunduğunu söyleyen uzmanlar, her ev tipine ve her bütçeye uygun bir Deco mesh ürününün bulunduğunu belirtiyorlar.
Katlı evler için powerline adaptörler
Katlı evlerde ise menzil genişleticilerin bu sorunu çözemeyeceğini özellikle vurgulayan TP-Link uzmanları, katlı evlerde her katta ağa erişebilmek için powerline adaptörleri öneriyorlar ((). Powerline adaptörler, en basit anlatımıyla evde var olan elektrik hattını aynı zamanda internet hattı haline getirmeyi sağlıyorlar. Böylece ev ağı için yeniden kablo çekmek gerekmiyor, elektrik hattı kullanılıyor. Pek çok farklı tipi olan powerline adaptörlerin sadece kablolu bağlantı desteği sunan modellerinin yanı sıra hem kablolu hem kablosuz bağlantı sağlayan modelleri de bulunuyor. Kullanıcılar nasıl bağlantı tipi istediklerine göre model seçebiliyorlar. Powerline adaptörler, sadece katlı evlerde değil örneğin evin genelinde kablosuz bağlantı varken, çocuk odasında sadece kablolu bağlantı olmasını isteyenler için de uygun bir çözüm. Sadece kablolu desteği olan bir powerline adaptör kiti ile çocuk odasına kablo çekmeden kablolu bağlantı taşınabiliyor.
Mesh ağ çözümleri katlı evler için de uygun bir diğer ağ çözümü. Özellikle TP-Link'in Mesh ile powerline teknolojisini birleştiren Deco P9 modeli (( ), çok katlı evlerde hem kesintisiz bir ağ oluşturmayı sağlıyor hem de ağ adı ve şifresi değişmeden dolaşma olanağı sunuyor.
Wi-Fi sorunları nedeniyle evden çalışan ebeveynler ile uzaktan eğitim alan çocukların salonda toplanmak zorunda kaldığı pek çok ev bulunuyor. Bu da eğitimin de işin de performansını olumsuz etkiliyor, aile üyeleri arasında da sorunlara neden olabiliyor. TP-Link uzmanları, bunun çözümsüz olmadığını ve gerek danışmanlık vererek gerekse geniş ürün yelpazesi ile çok çeşitli çözüm sunarak TP-Link'in kullanıcıların yanında olduğunu belirtiyorlar.
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