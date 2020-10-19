Salgın, Evlerdeki Wi-Fi Sorunlarını Ortaya Çıkardı

Kovid salgını nedeniyle hem eğitim hem çalışma yaşamının evlerde yapılması, daha önce fark edilmeyen ya da ihmal edilen Wi-Fi sorunlarının açığa çıkmasına neden oldu. TP-Link uzmanları, evlerde en sık görülen Wi-Fi sorunları ve çözümlerini açıkladı.