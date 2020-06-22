Türk Mühendislerden Muhteşem İcat: Artık Tek Tuşla Ofis Yönetmek Mümkün!

PEAKUP teknoloji laboratuvarında Türk mühendisler tarafından geliştirilen, tamamen yerli ve milli bir IoT platformu olan NOVA, düzenlenen online basın toplantısı ile tanıtıldı.