Hangi gezegende yaşam olabilir, yaşanabilir?

Geçtiğimiz bilim dünyası için önemli bir haftaydı. Cardiff Üniversitesi'nden astronom Jane Greaves ve arkadaşları Venüs atmosferinde bir biyogösterge yani biyolojik yaşamı işaret eden moleküllerden biri olan fosfin bulduğunu açıkladı ve bu insanlık tarihinde dünya dışında yaşamı işaret eden ilk bulgu olarak tarihe geçti. Peki, hangi gezegende yaşanabilir, yaşam olabilir?