Hangi gezegende yaşam olabilir, yaşanabilir?

Geçtiğimiz bilim dünyası için önemli bir haftaydı. Cardiff Üniversitesi'nden astronom Jane Greaves ve arkadaşları Venüs atmosferinde bir biyogösterge yani biyolojik yaşamı işaret eden moleküllerden biri olan fosfin bulduğunu açıkladı ve bu insanlık tarihinde dünya dışında yaşamı işaret eden ilk bulgu olarak tarihe geçti. Peki, hangi gezegende yaşanabilir, yaşam olabilir?

Hangi gezegende yaşam olabilir, yaşanabilir?

Popular Science Türkiye Youtube kanalı bu kez 'Hangi gezegende yaşanabilir' sorusuna yanıt aradı.

Venüs'le ilgili keşif henüz çok yeni ve tespit edilen moleküle neden olabilecek yaşam dışı olasılıklar da uzun süre tartışılacak gibi duruyor fakat dünya dışı herhangi bir yaşam türünün bulunması yönünde çalışmaları oldukça hızlandıracak gibi duruyor.

Dünya dışı yaşam derken akıllara bizim gibi ya da benzer akıllı yaşam formları geliyor. Fakat buradaki dünya dışı yaşamdan kasıt tek hücreli bir organizma da olabilir ya da gerçekten bir akıllı yaşam formu da...

Peki, hangi gezegenlerde yaşam olabilir? Hangi gezegenlerin neden yaşama elverişli olabileceği düşünülüyor? İşte Popular Science Türkiye'ye göre yanıtları:

Hangi Gezegende Yaşanabilir | Popular Science TürkiyeHangi Gezegende Yaşanabilir | Popular Science Türkiye
Bilim dünyası açısından çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Cardiff Üniversitesi’nden astronom Jane Greaves ve arkadaşları Venüs atmosferinde bir biyogösterge yani biyolojik yaşamı işaret eden moleküllerden biri olan fosfin bulduğunu açıkladı ve bu insanlık tarihinde dünyadışında yaşamı işaret eden ilk bulgu olarak tarihe geçti. Henüz söz konusu bulgu çok yeni ve bu moleküle neden olabilecek yaşam dışı olasılıklar da uzun süre tartışılacak gibi duruyor fakat her anlamda dünya dışı herhangi bir yaşam türünün bulunması yönünde çalışmaları oldukça hızlandıracak gibi duruyor. Bununla birlikte dünya dışı yaşam derken birçoğumuzun aklına bizim gibi ya da benzer akıllı yaşam formları geliyor fakat bu konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Dünya dışı yaşamdan kastımız tek hücreli bir organizma da olabilir ya da gerçekten bir akıllı yaşam formundan da bahsediyor olabiliriz. Ancak tüm bu arayışta en önemli konu nereye bakacağımızı iyi bilmektir. Evren uçsuz bucaksız olduğu için herhangi bir rehberimiz olmadan başıboş bir şekilde her yere bakamayız ki buna zaten insanlığın ömrü yetmez. O nedenle yaşama elverişli olduğu düşünülen bazı gezegenler ve bu gezegenlerin neden yaşama elverişli olduğu düşünülüyor, bu konuda kıstaslar neler isterseniz gelin bakalım. Serinin diğer videoları için: Daha fazla bilim için Popular Science'ı sosyal ağlarda takip etmek için tıklayın! Facebook için; Twitter için; Instagram için; Podcast için; Bu kanal Popular Science Türkiye'nin resmi YouTube hesabıdır! #PopularScienceTürkiye #YaşanabilirGezegenler #PopülerBilimHiakeyeleri

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