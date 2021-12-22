Yerli Aşımız Turkovac İçin Acil Kullanım İzni Verildi; Seri Üretim Başladı!

Yaklaşık 1 ay önce acil kullanım izni için başvurusu yapılan yerli COVID-19 aşımız Turkovac için beklenen haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için acil kullanım izninin alındığını ve aşının seri üretime geçtiğini duyurdu.
Koca, yaptığı açıklamada "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. TURKOVAC aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün, ülkemizin ilk yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağımız aşımızın hayırlı olmasını diliyorum."
Turkovac'ın önümüzdeki hafta itibarı ile kullanıma sokulması amaçlanıyor. Böylece ülkemizde şu anda uygulanan BionTech ve Sinovac aşıları ile birlikte üçüncü aşı olarak Turkovac da devreye girmiş olacak.
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