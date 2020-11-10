Hangi Kripto Para? Bitcoin mi, EXEN Coin mi?

Her kripto para yatırımcısının çok iyi tanıdığı Bitcoin ile Türk yatırımcısının büyük rağbet gösterdiği hatta ''milli coin'' olarak adlandırdığı EXEN Coin'i sizler için karşılaştırıyoruz.
2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin finansal sisteme ve dijital kimlik bakış açısına yeni bir vizyon getirerek yıkıcı bir teknoloji oldu. Yeni bir finansal yapı ve daha fazlasını bizlere sundu. Bitcoin ardından gelen ve alternatif coin adını verdiğimiz Ethereum, Ripple, EXEN gibi kripto paralar da yeni kullanım alanları oluşturarak Bitcoin ile ortaya çıkan vizyonu ileriye taşımaya çalıştı. Günümüzde 7.500'den fazla kripto para farklı teknolojiler ve farklı iş kollarında var oluyor.
Satoshi Nakamoto'nun yazdığı izahnamenin ardından bugün geldiğimiz noktada blokzincirin ve dijital varlık ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu ve topluluklardan gücünü aldığını daha da fazla görüyoruz.
EXEN Coin Nedir?
Bitexen Teknoloji tarafından yaratılmış dijital bir varlık olan EXEN Coin 2018'de piyasaya sunuldu. EXEN Coin 30 kuruştan 25 TRY'ye yükselmesi ile adeta 2020 senesine damga vurarak en çok konuşulan coin'lerden biri haline geldi. Bitcoin ile EXEN Coin'i karşılaştırarak bu kadar popüler olmasının arkasında yatan sebepleri sizler için derledik.
Kripto paralarda sınırlı arzın önemi
Hepimizin bildiği gibi Bitcoin arzı 21 milyon adet ile sınırlandırıldı. EXEN Coin arzı ise 15 milyondur. Bitcoin madencilik ile yaratılırken, EXEN Coin tamamı Bitexen Teknoloji tarafından ERC-20 teknolojisi ile önceden yaratıldı. Her iki coin'in de talebi yükselirken arzı kademeli olarak düşürülüyor. Bitcoin'de arz düşürülmesi her dört yılda bir, daha doğrusu her 210.000 blok tamamlandığında madencilik ödülünün yarıya düşürülmesi sonucu gerçekleşiyor. Yani her dört yılda bir Bitcoin bulmak ve almak daha zor bir hale geliyor. Talebi yükselen bir üründe arz düşürülmesi fiyatın yukarı hareket etmesi beklentisini doğuruyor.
Yukarı yönlü hareket beklentisi doğuruyor
EXEN Coin'de arz düşürülmesi blokzincir teknolojisinde bir sistem olan ve her ay gerçekleşen yakım ile gerçekleşiyor. Bitexen Dijital Varlık Platformu işlem gelirlerinin yarısı kadarı ve EXEN Coin işlem gelirlerinin tamamı ile piyasadan EXEN Coin'i geri satın alıyor ve yakımı olayı gerçekleşiyor. Yani her ay belirli miktarda EXEN Coin tedavülden kaldırılıyor. İki coin'in de arz düşürülmesine yaklaşımı farklı olsa da, yatırımcılar için bilinmesi gereken her iki varlığın da fiyatın yukarı yönlü hareket beklentisi yaratmasıdır.
Bitcoin'de arz düşürülmesinden kasıt her yıl daha az üretilmesiyken, EXEN Coin'de yapılan arz düşürülmesi doğrudan ve kademeli olarak her ay belirli miktarda EXEN Coin'in yakılması diyebiliriz.
Şimdiye kadar geri alım dönemleri sonunda toplamda 711,007.02 EXEN geri alınarak Bitexen tarafından imha edilmiş oldu. Bugünkü yaklaşık değeri 7.900.000.00 Türk Lirası.
Bitcoin bu yıl içerisinde yatırımcısına %117 kazanç sağlarken EXEN Coin yatırımcısına %17.571,4 kazanç sağladı. Bu şu demek; bu yılın başında 10.000 TRY tutarında Bitcoin almış olsaydınız 21.700 TRY bakiyeye ulaşırken, 10.000 TRY tutarında EXEN Coin alımı ile bu tutar 1.750.000 TRY'ye ulaşabilirdi. 7.500'den fazla kriptopara çeşidinin bulunduğu günümüz kriptopara piyasasında bu başarıyı sağlamış çok az coin bulunuyor.
Komisyon iadesi
Ayrıca elinizde 100 EXEN Coin bulundurmanız halinde Bitexen platformunda yapacağınız işlemlerde ödediğiniz komisyonların %50'si kadarını geri alabiliyorsunuz.
Kulislerde en çok konuşulan konulardan biri de EXEN Coin'in yakın zamanda ödeme aracı olarak kullanıma açılması ve global borsalarda listeleneceği.
EXEN Coin, Türkiye'de ses getirdikten sonra dünyada da adından söz ettirmeye kararlı gibi görünüyor.
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